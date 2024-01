Cum a fost umbrit transferul lui Radu Drăgușin la Tottenham: Bârfe, răutăți și contabili (Analiză)

Odată cu transferul la Tottenham, evaluat la aproximativ 30 de milioane de euro, Radu Drăgușin a devenit cel mai scump fotbalist român din istorie.

Bucuria națională și mândria că fotbalul românesc scoate din nou capul într-un campionat care contează a fost de scurtă durată.

S-a declanșat repede o discuție pe tema salariului considerat prea mic de către anumiți oameni din fotbalul românesc și a impresarului care a intermediat transferul.

Importanța salariului pe care îl încasează Radu Dragușin este strict o problema care îl privește pe jucător, iar pentru oamenii de fotbal este o chestiune strict statistică și așa ar trebui să rămână.

”Telenovela” în trei acte din jurul impresarului care a intermediat transferul a reușit ușor și sigur să acapareze întregul eveniment extrem de important pentru fotbalul românesc.

Actul 1

Lovitura dată de Florin Manea: Impresarul român este cunoscut ca fiind reprezentatul lui Radu Drăgușin. S-a aflat prezent în studiouri TV cu fotbalistul și a discutat în repetate rânduri depre situația fotbalistului la cluburile pentru care evolua.

Actul 2

Radu Drăgușin ar fi impresariat, de fapt, de cei de la GG 11, companie condusă de frații Giuffrida.

Florin Manea a făcut lămuriri legate de acest aspect și a declarat modul în care frații Giuffrida sunt implicați în cariera lui Radu Drăgușin.

Italienii au un cu Florin Manea și cu Radu Drăgușin un contrac de reprezentare pentru Serie A, iar acest contract a avut ca scop o chestiune de marketing.

Actul 3

Radu Drăgușin este impresariat de Betancur: Această variantă ar trebui să cadă încă din fașă deoarece Radu Drăgușin și firma condusă de uruguayan au încetat colaborarea încă de anul trecut.

Un amănunt important care trebuie luat în seamă, pentru deslușirea misterului privind impresarul, este poziția jucătorului.

Până acum atacurile din fotbalul românesc la adresa lui Florin Manea s-au soldat cu un răspuns din partea impresarului. Aceste discuții au fost văzute în mod cert și de Radu Drăgușin.

Întrebarea este următoarea: Dacă Florin Manea minte și nu este impresarul fundașului de la Tottenham, de ce nu a ieșit public Radu Drăgușin să spună acest lucru?

La finalul telenovelei concluzia trebuie să fie una singură! România are un reprezentat în cel mai puternic campionat din lume, iar acest băiat de 21 de ani are toate pârghiile necesare să ajungă și la echipa precum Real Madrid sau Barcelona, pentru că da, Tottenham nu este cea mai mare echipă din Europa indiferent cât am vrea să ”traducem” vorbele impresarului.