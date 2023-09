Cum de au reușit ucrainenii să atace și să distrugă cu succes Statul Major al Flotei Ruse din Marea Neagră

Mai puțin obișnuit, ucrainenii au ales să lovească letal Statul Major al Flotei ruse din Marea Neagră situat în centrul oraşului Sevastopol din Crimeea în timpul zilei și tocmai din acest motiv militarii Kievului au avut o tactică ieșită din comun.

Ucrainenii au folosit un număr neprecizat de rachete de croazieră Storm Shadow britanice care au un focos de nu mai puțin de 450 de kilograme de TNT.

Conform unor surse, ucrainenii au folosit și rachete-momeală pentru a deruta sistemele antiaeriene rusești care sunt concentrate în Crimeea.

Este vorba de AGM-160 MALD, vectori special concepuți pentru astfel de misiuni. Interesant este că lansate de avioane Su-24M toate aceste rachete - Storm Shadow și AGM-160 MALD – au avut cursuri diferite.

Astfel, unele au luat-o direct spre țintă, iar altele au făcut un ocol ieșind deasupra Mării Negre și abia mai apoi au luat un curs spre Sevastopol zburând la înălțimi relativ mici cu o viteză apropiată de cea a sunetului.

Nu este cert din ce grup a făcut parte racheta care a lovit Statul Major al Flotei ruse din Marea Neagră, dar datele sunt în analiză, în acest moment, cel mai probabil.

Reamintim că Ucraina a efectuat vineri o lovitură cu rachetă asupra Statului Major al Flotei ruse din Marea Neagră situat în centrul oraşului Sevastopol, în Crimeea, iar acest lucru a fost recunoscut chiar de un responsabil local, citat de AFP, EFE şi Reuters.

Satellite images of the Black Sea Fleet headquarters in #Sevastopol before and after the attack. pic.twitter.com/pqLRhTTr5D — NEXTA (@nexta_tv) September 22, 2023

„Inamicul a efectuat un atac cu rachetă asupra cartierului general al flotei”, a scris pe Telegram guvernatorul instalat de Moscova în oraşul Sevastopol, Mihail Razvojaev, precizând că un bilanţ al victimelor potenţiale „este în curs de stabilire” şi că fragmente au căzut lângă un teatru din apropiere.

La câteva minute după ce anunţase lovirea Statului Major al Flotei ruse din Marea Neagră, Razvojaev a declarat că se aşteaptă la un al doilea atac cu rachetă asupra Sevastopolului.

„Un nou atac este posibil. Nu veniţi în centrul oraşului, rămâneţi în interiorul clădirilor. Pentru cei care se află în apropierea cartierului general al flotei, în cazul activării sirenelor, mergeţi în adăposturi!”, a scris pe Telegram Mihail Razvojaev.

De asemenea, traficul pe podul de peste Strâmtoarea Kerci, care leagă Crimeea de Rusia, a fost blocat, iar transportul maritim de pasageri a fost suspendat, relatează presa ucraineană.

The attacks took place today not only in Sevastopol. This was a complex operation. A map of the strikes was published by the Russian media. pic.twitter.com/CYoZzNgVuM — NEXTA (@nexta_tv) September 22, 2023