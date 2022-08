Cum își explică Alexandru Rafila înmulțirea cazurilor de morți subite

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat miercuri, la Antena 3, că nu poate asocia cu pandemia o serie de morți subite apărute în ultima perioadă inclusiv la persoane tinere.

„Acum eu nu as vrea sa leg neaparat de contextul pandemic aceasta sitautie. Vreau sa discut in general care sunt cauzele unei morti subite. Un exemplu e legat de anevrisme ale vaselor de la nivel cerebral, adica un vas este dilatat si in urma unui efort...Vreau sa va spun un lucru pe care l-am observat, si mi-au spus si legisti ca l-au observat, in general persoanele care trec prin infectie (cu coronavirus) atunci cand au complicatii se datoreaza unor tromboze care pot afecta fie functia pulmonara sau pot avea alte localizari inclusiv cerebrale. Primul lucru pe care trebuie sa il facem este sa avem un articol stiintifica care sa arata o crestere (a cazurilor de morti subite) intr-o anumita regiune, pe urma se poate face o analiza amanuntita”, a declarat Rafila.