Cum mobilezi un dormitor de dimensiuni mici: 5 sfaturi practice

Dormitoarele mici pot avea un farmec unic și un confort plăcut, care să te facă să te simți cu adevărat acasă. Cea mai mare provocare, însă, este să le mobilezi astfel încât să aibă o estetică plăcută și să fie practice.

Cum faci să umpli inteligent și cu folos spațiul unui dormitor de mici dimensiuni, dar fără să-l încarci? Iată câteva sfaturi care te-ar putea ajuta.

Provocarea de a mobila un dormitor mic

Care e scopul pentru care mobilezi un dormitor de mici dimensiuni? Abia te-ai mutat sau ai locuit acolo deja suficient de mult încât te-ai obișnuit cu spațiul și simți nevoia de o schimbare? Nu mai ai suficient spațiu de depozitare și trebuie să regândești totul sau pur și simplu vrei o mobilă mai modernă, în pas cu tendințele?

Soluția principală este să folosești spațiul în cel mai eficient mod posibil. Așadar, provocarea este de a identifica vizual toate „spațiile moarte" și acele spații ce ar putea avea un scop util. Gândește-te la colțurile nefolosite și la pereții goi. Ce modalități poți găsi pentru a le folosi în mod util?

Sfaturi practice pentru mobilarea unui dormitor mic

Delimitează subtil diferitele zone

Foarte populare pentru locuințele mici sunt amenajările de tip open space, lucru valabil și în cazul apartamentelor de tip studio ce nu au o cameră separată pentru dormitor. Pentru a adăuga un plus de intimitate, poți apela la mici trucuri care te vor ajuta să delimitezi zona dormitorului:

● rafturi verticale care să marcheze intrarea în zona de dormit;

● un paravan din lemn sculptat sau creat din alte elemente decorative.

Utilizează mobilă multifuncțională

Într-un dormitor mic, fiecare metru contează, așa că trebuie folosit inteligent. O soluție pentru asta o reprezintă mobilierul multifuncțional.

● optează pentru o canapea rabatabilă în loc de pat dacă ai nevoie de spațiul podelei din dormitor;

● alege un pat construit pe un cadru mai înalt ce poate fi transformat în rafturi de depozitare sau într-o mini biblioteca;

● o consolă formată din masă și un taburet, pe post de măsuță de toaletă;

● dulapuri incorporabile elegante și contemporane pentru depozitare suplimentară, acolo unde nu există spațiu pentru un dressing.

Less is more, deci alege cu încredere un design minimalist

Fiecare încăpere are un obiect drept centru de greutate, în jurul căruia se construiește designul. Dacă în dormitor nu ai foarte mult spațiu, dar îți dorești un pat generos, atunci celelalte obiecte de mobilier precum sifoniere si noptiere pentru dormitor trebuie păstrate la un nivel minim.

Pentru mobila de perete poți opta pentru forme fluide, rotunjite sau cu siluete diafane în loc de cele solide. La fel de potrivită este mobila suspendată, dacă ai un tavan înalt, rafturi suspendate în colțuri pentru mici obiecte de decor sau o tăblie pentru pat din rafturi, dacă nu ai spațiu lateral pentru noptiere.

Adaugă linii curbe

Majoritatea dormitoarelor mici au o formă pătrată sau dreptunghiulară și îngustă. Alege piese de mobilier ce au o linie curbă, pentru a îndulci această rigiditate și pentru a tăia din monotonie.

Creează iluzia spațiului folosind suprafețe ce reflectă imaginea

Știai că poți dubla vizual spațiul folosind oglinzi sau alte suprafețe reflectorizante pentru a crea iluzia optică a unui spațiu continuu? Iată ce poți folosi:

● dulapuri cu oglinzi;

● un perete placat cu material reflectorizant sau cu foaie de oglindă;

● mobilă lăcuită ce reflectă natural lumina pe timpul zilei.

Mobilarea unui dormitor mic poate fi adesea o provocare pentru că trebuie să îmbini aspectul estetic și funcționalitatea lui într-un mod cât mai echilibrat. În procesul de mobilare trebuie să te axezi pe ideea de relaxare, ordine și piese multifuncționale, de dimensiuni reduse, care să nu încarce vizual.