Cum s-a născut Gașca Zurli

Mirela Reeagan, fondatorul Găștii Zurli, a fost invitată La cină unde a povestit cum i-a venit ideea care i-a adus faimă și bani. Fenomenul Zurli s-a născut la o petrecere pentru copiii la care Mirela era invitată.

“Zurli s-a născut în cel mai prost moment din viața mea, în anul în care rămăsesem fără job, fără bărbat, într-un oraș străin, cu un copil de 4 ani care trebuia crescut, cu o grămadă de facturi care trebuiau plătite, cu un hobby pe care eu l-am avut toată viața, cel de a face copiii fericiți și cu momentul acela în care am conștientizat, ajutată de evenimente din jurul meu, că asta chiar poate să fie o sursă de venit pentru mine. Niciodată nu mi-am pus problema că pasiunea mea de a face copiii să râdă, să cânte, să danseze, să se simtă în elementul lor, ar putea să-mi plătească și facturile.”

Mirela Retegan le-a dezvăluit gazdelor, Ionela Năstase și Adi Hădean, și cum obișnuia să glumească tatăl ei pe seama jobului mai puțin obișnuit pe care îl alesese în viață. “Tata spunea tot timpul - du-te și caută-ți servici, că nu o să-ți dea nimeni bani să te joci cu copiii. Nu înțelegea ce servici e ăsta...”.

Mirela a dezvăluit și momentul exact care a făcut-o să dea viață proiectului Zurli.

“Fusesem la o petrecere a unui prieten foarte apropiat, Maia (N.R. fetița Mirelei) era colegă cu fetița lui, și eram într-un loc de joacă unde părinții mâncau pizza, beau bere, erau pe socializare de adulți și copiii săreau prin gonflabile, prin bile, nimeni nu avea nicio treabă cu sărbătorita. Nu exista acest eveniment în viața lor. Își făcuseră treaba, au venit, au bifat, au dat cadourile și s-au împărțit pe categorii de vârstă. Și eu m-am dus și am zis: păi, ce petrecere e asta? Unde e distracția? Ca nu era nicio distracție. Copiii săreau în bile, erau toți transpirați și nimeni nu îi băga în seamă. Am adunat toți copiii, am creat o mică scenetă, încercând să văd fiecare ce talent are, totul s-a întâmplat într-un timp record. I-am adus lângă mine jucându-mă cu ei și provocându-i și am făcut o miniscenetă. Înect, încet, toți părinții s-au întors spre noi. Au pus berile deoparte, au lăsat pizza din mână și fiecare se uita mirat la copilul lui. (...) Iar prietenul meu mi-a zis - de ce nu faci asta pe bani? Și-am zis - cine crezi că m-ar plăti pe mine să fac petreceri pentru copii? Și a zis - eu ți-aș plăti oricât pentru ceea ce ai făcut tu aici. Am realizat atunci că există o mare carență a părinților din România care au uitat cât de simplu este să te joci cu copiii.” - a povestit Mirela Retegan la Digi 24.