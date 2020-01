Cum se foloseste argintul coloidal ca tratament si ce beneficii are?

In domeniul medicinei naturopate una din cele mai mari descoperiri ale secolului trecut este faptul ca niciun fel de virus, bacterie, ciuperca, drojdie sau microb nu poate trai intr-un lichid in care exista macar o singura particula de argint. Acest metal extraordinar le anihileaza, facandu-le sa dispara intr-un timp de doar cateva minute de la momentul contactului. De aceea, oamenii de stiinta considera si astazi argintul coloidal, un produs care se obtine prin electroliza argintului pur in apa distilata, cel mai puternic antibiotic natural, cunoscut pana la ora actuala.

Puterea de a distruge orice agent patogen a argintului coloidal nu este singura proprietate pentru care i se datoreaza popularitatea. Pe langa faptul ca nimic nu rezista la contactul cu acesta, el nu are efecte negative pentru organismul uman, neprovocand reactii alergice sau adverse daca se administreaza conform indicatiilor.

Diferenta dintre antibioticele traditionale si argintul coloidal

Se cunoaste de mult timp faptul ca microorganismele depun rezistenta si dezvolta o oarecare imunitate impotriva antibioticelor traditionale. Se poate spune ca virusurile si bacteriile se dezvolta in acelasi timp sau chiar mai rapid decat industria farmaceutica moderna si de aceea este absolut necesar ca in permanenta sa se caute metode de combatere impotriva lor. Mereu apar noi ramuri de virusuri mai puternice si mai rezistente la antibiotice decat cele dinaintea lor si daca cercetarea ar stagna, ne-am putea trezi intr-o zi cu o multime de boli si afectiuni impotriva carora nu avem nicio arma cu care sa luptam. Dar cu argintul coloidal lucrurile stau diferit.

Efectele argintului coloidal sunt discutate inca de la inceputul secolului trecut. In anul 1914 in revista “The Lancet” doctorul Henry Crookes afirma despre argintul coloidal ca este un bactericid cu proprietati uimitoare. Studiile efectuate de aceasta personalitate in domeniul medicinei arata ca niciun microb nu rezista la contactul cu argintul coloidal mai mult de sase minute dupa care este eliminat. Conform cercetarilor se pare ca intervalul de sase minute este timpul maxim la care agentii patogeni pot face fata contactului cu argintul coloidal, iar in cele mai multe cazuri efectele acestuia se pot observa chiar si mai repede.

Examenele de laborator au demonstrat ca argintul coloidal are puterea de a inactiva enzimele pe care virusurile, drojdiile, bacteriile, ciupercile si alte microorganisme le utilizeaza pentru a metaboliza oxigenul necesar vietii, chiar in faza de ou. Astfel, indiferent de tipul agentului patogen sau mutatiile acestuia care ii ofera rezistenta la alte antibiotice, nimic nu poate face fata contactului cu argint coloidal.

Cum se utilizeaza argintul coloidal si ce boli trateaza?

Exista nenumarate moduri in care se poate utiliza argint coloidal pentru vindecarea diferitelor afectiuni. De exemplu, el este folosit in spitalele de arsi pentru a se evita infectia tesuturilor afectate si a se stimula refacerea lor. De asemenea, s-a observat ca argintul coloidal accelereaza cresterea oaselor ajutand in procesul de dezvoltare.

Persoanele care consuma zilnic argint coloidal spun ca acesta le face sa se simta mai tinere. El actioneaza ca un tonic revigorant pentru intregul organism si are proprietati de preventie imunopotentatoare fara a favoriza aparitia efectelor adverse.

Specialistii suedezi de la institutul Karolinska din Stockholm studiaza efectele pozitive ale argintului coloidal de decenii. Astfel ei au descoperit ca acest produs natural poate ajuta chiar si la eliminarea celulelor tumorale care provoaca cancer. Cand organismul uman este supus la actiunea argintului, celulele canceroase sunt diferentiate si eliminate din corp.

O dovada clara a faptului ca argintul este un metal care nu provoaca reactii adverse este faptul ca el se foloseste si in fabricarea plombelor dentare pentru care nu s-ar putea folosi un material care sa reactioneze negativ cu organismul uman. In plus, alaturi de aur este unul de cele mai populare metale in realizarea bijuteriilor.

In tratarea ranilor, foarte eficienti sunt si plasturii pe baza de argint care grabesc vindecarea tesuturilor afectate, actionand in acelasi mod ca argintul coloidal, produsul pe baza de argint sub forma lichida.