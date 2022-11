Cum sunt țepuiți bucureștenii? O platformă neoficială taxează în plus șoferii, în comparație cu cea oficială. Cine se află în spatele afacerii

Bucureștenii sunt taxați ilegal, fără ca aceștia să știe. Această problemă apare la aplicația AmParcat.ro care nu este cea oficială, aplicație mult promovată de Stelian Bujduveanu (PNL), care este viceprimarul Capitalei și care se ocupă efectiv de parcările din București.

Bucureștenii care accesează platforma AmParcat.ro plătesc în plus pentru un loc de parcare, în comparație cu cei care utilizează Parking București, aplicația oficială.

De la 15 august, în București a intrat în vigoare o schimbare majoră privind parcarea pe locurile publice aflate în subordinea Primăriei Capitalei.

Actualul CGMB a pus în aplicare o hotărâre a Consiliului General, din 2019. Acesta stabilea ca parcările pe străzile administrate de PMB să fie făcute doar contra cost.

Capitala a fost împărțită în trei zone. Șoferii pot parca doar pe locurile special amenajate, cu plată, anunța, în vară, Compania Municipală Parking București, firma primăriei care gestionează locurile de parcare.

Tot în august, autoritățile au anunțat și ce opțiuni de plată a parcării au locuitorii din Capitală. Au fost puse la dispoziție două variante: prima este platforma oficială a companiei, ”București Parking”, iar alta, care a devenit disponibilă de la 1 septembrie, aplicația AmParcat.ro.

Jurnaliștii de la au comparat tarifele percepute de cele două aplicații.

Rezultatul: șoferii care accesează platforma AmParcat.ro scot din buzunar mai mulți bani pentru parcare în spațiile amenajate de Primărie decât cei care o folosesc pe cea oficială, dezvoltată de Compania Municipală de Parking. Diferența pleacă de la 50 de bani și se apropie de 1 leu, pe oră, în funcție de zona aleasă.

În august, Primăria Capitalei anunța că tarifele pentru parcare sunt în funcţie de zonă: 10 lei în Zona 0, 5 lei în Zona 1 și 2.5 lei în Zona 2.

Folosirea aplicației AmParcat.ro crește tariful de parcare pentru fiecare din aceste zone. Astfel, în Zona 0 de la 10 lei (cu Parking București) la 10,95 de lei, în Zona 1 de la 5 lei la 5,95 de lei și în Zona 2 de la 2,5 lei la 2,95 de lei.

Cine deține aplicația AmParcat.ro

Aplicația AmParcat.ro a fost dezvoltată de firma ID Solutions Tech SRL, deținută de Răzvan Iulian Băicoianu. Pe lângă aplicația pentru plata parcărilor, disponibilă pentru mai multe orașe din țară nu doar în Capitală, societatea a accesat și 28 de milioane de lei, fonduri europene, pentru un proiect de identificare a persoanelor.

În 2021, firma cu 3 angajați a avut o cifră de afaceri de 22 de milioane de lei cu un profit de 600 de mii de lei.

Patronul aplicației este acționar unic în alte 3 societăți. Cu una dintre ele, Business Consult International, are în derulare alte proiecte cu fonduri europene în valoare de peste 36 de milioane de lei, conform termene.ro.

Răzvan Iulian Băicoianu a fost partener de afaceri cu Liviu Mircea Uruc, unul dintre apropiații lui Sebastian Ghiță, în firma Nova Tech Integrated Solutions, cea care a furnizat în asociere cu SIVECO sistemul IT la SRI, un contract de 114,46 milioane de lei. Cu o zi înainte de fi anunțată firma câștigătoare a contractului cu SRI, Răzvan Băicoianu iese din firmă cedând acțiunile sale lui Andrei Cruceru, fostul director de vânzări de la ASESOFT, firma lui Sebastian Ghiță.

Firma ID Solutions Tech nu are date de contact publice, doar un formular pe pagina sa de internet. Am lăsat un mesaj în care am explicat că avem nevoie de informații de la companie legate de parteneriatul cu Compania Municipală Parking dar până în acest moment nu am primit răspuns.