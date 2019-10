Cumpănașu, cerere amuzantă către Iohannis și ceilalți candidați la prezidențiale: 'Să mi se adreseze corespunzător studiilor - Dr.h.c EMBA Alexandru Cumpanasu'

Candidatul independent la președinție Alexandru Cumpănașui a publicat pe pagina sa de Facebok un document prin care susține că a primit titlul de Doctor Honoris Causa din partea unei universități din Ucraina. În acest context, Cumpănașu are o cerere uluitoare către președintele Klaus Iohannis și către ceilalți candidați la Presedinție: „să respecte eticheta academică și să mi se adreseze corespunzător”.

„Dragi romani. Dupa ce si-au inghitit limba mercenarii care spuneau ca nu am studii superioare prin publicarea de catre mine a diplomei mele de absolvire (ziceai ca-s de la ospiciu: HARTIA, HARTIA. DATI-NE HARTIA...), astazi mai am o SURPRIZA pentru candidatii analfabeti in materie de politica externa si geopolitica si mercenarii lor: am primit cea mai inalta distinctie pe care un candidat roman putea sa o primeasca din partea unei universitati: Titlul de DOCTOR HONORIS CAUSA al Universitatii Taurida National University din Ucraina pentru meritele avute in timpul invaziei Peninsulei Crimeea de catre Rusia! Aceasta distinctie este cel mai inalt grad academic ce poate fi primit de o persoana pentru merite aduse societatii!!! Este o imensa onoare pentru mine cu atat mai mult cu cat Iohannis a tacut complice la momentul invaziei ca de altfel TOTI candidatii actuali la Presedintie. Am fost alaturi atunci de Ucraina si ucraineni dar si de cei peste 400000 de romani ce inca locuiesc in Ucraina. Am luat atitudine publica in nenumarate articole, declaratii publice si am invitat in emisiunea Ambasador Romania pe ambasadorul Ucrainei la Bucuresti in repetate randuri pentru a descrie poporului roman ororile comise in razboiul din Ucraina. Spre deosebire de Iohannis, USR sau PSD nu am avut teama sa fiu categoric pentru ca nu aveam "prieteni" de afaceri si finantatori implicati in Ucraina si nu stiau cum sa nu supere Rusia. ( pentru cunoscatori...)

P.S.: O sa-l rog pe Iohannis si restul candidatilor si istericilor pe care i-am lasat sa-mi faca reclama criticandu-ma sa respecte eticheta academica si sa mi se adreseze corespunzator studiilor:))):

Dr.h.c EMBA Alexandru Cumpanasu

P.P.S: Si mai am o surpriza...”, este mesajul lui Cumpănașu pe Facebook.