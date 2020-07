CupruMin a obţinut un profit de 15 milioane de lei în 2019, faţă de 6 milioane de lei în 2016, iar cifra de afaceri a companiei a crescut de la 119 milioane lei în 2016, la 262 milioane de lei în 2019, potrivit unui comunicat al companiei.

"CupruMin Abrud şi-a dublat principalii indicatori financiari în perioada 2016-2019. Compania, care produce concentrat de cupru, a înregistrat o creştere a veniturilor cu 93%, a cifrei de afaceri cu 120% şi a profitului cu 117% în 2019, faţă de 2016. CupruMin a obţinut aceste rezultate prin investiţii totale de circa 30 de milioane de euro din resurse proprii, în condiţiile în care societatea nu are datorii", se spune în comunicat.Reprezentanţii companiei susţin că au obţinut rezultatele din perioada menţionată prin investiţii totale de 125 milioane de lei (circa 30 milioane de euro) ţintite spre creşterea productivităţii, eficientizării şi automatizării proceselor tehnologice specifice. CupruMin a investit exclusiv din resurse proprii, fără credite bancare, şi nu are datorii.Performanţa economică a companiei s-a înregistrat într-o perioadă de provocări majore, precum creşterea preţului energiei electrice, scăderea consistentă a cotaţiilor internaţionale ale cuprului şi stagnarea economică mondială, determinată de pandemie, se precizează în comunicat.Conform sursei citate, investiţiile s-au triplat de la peste 14 milioane de lei în 2016, la peste 52 milioane de lei în vârful din 2018. Anul trecut, investiţiile s-au cifrat la peste 40 milioane de lei. Producţia a evoluat de la 37.846 tone de concentrat de cupru (echivalentul a 7.800 tone cupru metalic) la 39.018 tone de concentrat în 2018 (8.200 tone cupru metalic), respectiv 43.500 tone de concentrat (9.180 tone cupru metalic) în 2019. Concentratul de cupru are o medie de 21% metal.Compania a reuşit să menţină un număr constant de angajaţi, iar media de vârstă a acestora a scăzut cu aproape doi ani, de la 49,7 la 47,6 ani. CupruMin precizează că are zero accidente de muncă.În 2019, CupruMin a atins un volum record de minereu excavat şi procesat în uzină, de peste 3 milioane tone, cel mai mare de la înfiinţarea companiei, ca urmare a dezvoltării carierei şi a creşterii eficienţei operaţionale prin retehnologizare.Compania a propus Ministerului Economiei, acţionarul unic al statului român, studii şi proiecte de valorificare superioară a concentratului de cupru, inclusiv prin procesarea în ţară, la o uzină metalurgică. CupruMin a respectat normele de protecţie a mediului prin instalaţiile de reducere a metalelor grele din apele uzate, aferente exploatării potrivit Agerpres Investiţiile de mediu realizate se încadrează în parametrii legali, verificaţi de autorităţi, precizează compania. Ca urmare şi a acestei atitudini ecoresponsabile aceasta a obţinut prelungirea licenţei de exploatare.Potrivit comunicatului, CupruMin este singura societate de stat din România care a salvat o biserică monument, în 2019. Compania a finanţat mutarea lăcaşului de cult din comuna Vinţa (extragerea şi transferul unor valoroase picturi murale, demontare şi transport piese construcţie), ameninţat de apele iazului de decantare. Monumentul cu valoare istorică a fost mutat la Muzeul Astra din Sibiu şi este în curs de reconstituire în cadrul Muzeului Satului din instituţia menţionată.Datorită performanţelor sale, CupruMin a obţinut doi ani consecutiv (2018-2019) primul loc în Topul Naţional al Firmelor - Secţiunea Industrie-Întreprinderi Mari, clasament girat de Camera de Comerţ şi Industrie a României.În perioada pandemiei, compania a reuşit continuarea activităţii, după luarea măsurilor obligatorii pentru evitarea răspândirii Covid 19, printr-o replanificare judicioasă a schimburilor de lucru şi instruirea permanentă a personalului.În viitor, CupruMin şi-a propus să dezvolte noi perimetre de exploatare şi să integreze producţia de concentrat de cupru într-un lanţ care include procesarea metalurgică şi fabricarea reperelor din cupru, necesare componentelor din industriile automotive sau IT&C.CupruMin menţionează că urmăreşte aceste obiective sub acelaşi imperativ al aplicării principiilor guvernanţei corporative şi de management al riscurilor. Astfel, compania se pliază strategiilor macrosectoriale ale proprietarului care este statul român, în contextul socio-economic mai vechi al penuriei de specialişti în minerit dar şi în condiţiile dificile noi, determinate de pandemie, care au dus la scăderea constantă a cotaţiilor internaţionale ale cuprului.