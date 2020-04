Curățătoriile de haine ar putea fi închise (Marcel Vela)

După ce patroni ai curățătoriilor de haine au cerut Internelor să fie și ele închise pentru că din cauza restricțiilor de circulație nu au clienți dar trebuie să-și plătească chiriile și riscă să intre în insolvență, plus că nu pot asigura 100% decontaminarea hainelor de COVID-19, ministrul de Interne Marcel Vela a declarat duminică, la Digi 24, că va analiza propunerea.

"Sunt lucruri de necesitate şi, aşa cum aţi văzut, am lăsat în mall-uri tot ceea ce ţine de alimente de bunuri de larg consum, dimpotrivă, după prima ordonanţă am extins şi pentru alte servicii de utilitate publică, aşa cum sunt serviciile de optică medicală şi magazinele de ochelari, aşadar, am considerat că o curăţătorie este indispensabilă vieţii de zi cu zi şi sunt familii, sunt bătrâni care nu pot să-şi spele şi atunci curăţătoria este vitală într-o comunitate", a afirmat Vela.

Referitor la situaţia patronilor care se plâng că nu mai au clienţi, dar mall-urile le cer în continuare chirii, ministrul a spus: "O să analizăm. Am considerat la momentul respectiv că o curăţătorie este indispensabilă într-o comunitate, motiv pentru care la solicitarea altor deţinători de asemenea firme le-am lăsat deschise în mall. Voi analiza şi solicitarea respectivă, ne vom consulta şi, cu siguranţă, vom lua cea mai bună măsură".

Întrebat dacă ar fi o variantă ca aceste curăţătorii să lucreze pentru spitalele de campanie, el a menţionat că toate spitalele de campanie şi toate unităţile din zona medicală sunt deservite de servicii de curăţătorie autorizate, care sunt deja programate.

"Nu o să ducă cineva haine de campanie la un mall ca să cureţe acolo cearşafurile sau lenjeria", a adăugat Vela.

