Curent de gândire în PNL: dacă ne aliem cu PSD în alegeri putem reveni la partidul unic. Democrația este în pericol!

Rotativa din luna mai de la guvernare trebuie făcută cât mai repede și cât mai lin, declară liberalul Theodor Stolojan, fost premier și fost eurodeputat.

El precizează la RFI că se opune unei alianțe PSD-PNL pentru alegerile din 2024, așa cum a propus recent președintele social-democrat, Marcel Ciolacu.

”Punem sub semnul întrebării democrația din România. De ce avem nevoie de treaba asta și nu revenim la un partid unic?”, se întreabă fostul prim-ministru.

Theodor Stolojan spune că ”această rotativă trebuie făcută cât mai repede și cât mai lin. Anul 2023 este un an extrem de important pentru România, este anul când noi trebuie să reducem deficitul bugetar undeva de la 5%-6% la 4,4% în acest an, este esențial să îndeplinim acest parametru, acest criteriu, pentru a reveni în 2024 la un deficit bugetar de 3%. România este singura țară din UE aflată în procedura de deficit excesiv, deci sub supravegherea Comisiei Europene și avem această obligație ca stat membru al UE să reducem deficitul bugetar la un nivel cam de 3% sau sub 3%. Și 2023 este singurul an în care noi mai putem absorbi cele 7,5 miliarde de euro care provin din exercițiul financiar european 2014-2020. Nu mai vorbesc de PNRR, care trebuie să se desfășoare și care conține o serie de reforme. Practica PSD și PNL de a se gândi fiecare cum face un nou program de guvernare la rotativă, pe care pe urmă să-l negocieze coaliția e pierdere de timp și mă bucur foarte mult că atât președintele PNL-ului, cât și președintele PSD-ului în ultima vreme au dat mesajele că de fapt ceea ce trebuie făcut la rotativă e doar să actualizăm programul de guvernare cu care a fost investit Guvernul Ciucă”.

Democrația din România este pusă sub semnul întrebării

Fostul premier nu agreează ideea ca PNL și PSD să meargă împreună în alegeri, așa cum a propus Marcel Ciolacu: ”Noi nu am discutat în PNL încă această problemă, dar punctul meu de vedere personal e categoric împotriva ca cele două partide să meargă împreună în campania electorală. Atunci sigur că punem sub semnul întrebării și democrația din România și multe altele. Până la urmă, de ce avem nevoie de treaba asta și nu revenim la un partid unic în România, dacă PSD și PNL vor să meargă împreună în alegeri? Ele trebuie să meargă separat și rezultatele alegerilor vor arăta mai departe ce trebuie făcut. Al doilea lucru pe care doresc să-l spun este: contrar a ceea ce afirmă domnul Ciolacu, iată, avem un exemplu în Europa, în care nu de ani de zile, de decenii, partidul de dreapta care era al doamnei Merkel și partidul celălalt socialist de stânga mergeau separat în alegeri, dar au participat la guvernare pe urmă împreună, că nu se putea altfel, dacă rezultatul alegerilor arată acest lucru”.