Cursa australiană pe etape Tour Down Under a fost anulată pentru al doilea an consecutiv din cauza pandemiei de coronavirus

Cursa australiană pe etape Tour Down Under, programată în ianuarie 2022, a fost anulată pentru al doilea an consecutiv din cauza pandemiei de coronavirus, au anunţat joi organizatorii australieni, citaţi de Reuters.

Tradiţional, Australia găzduia prima cursă World Tour a sezonului, dar restricţiile stricte de carantină impuse contra COVID-19 s-au dovedit un obstacol greu de surmontat pentru deplasarea echipelor.

Organizatorii au precizat într-un comunicat că în pofida tuturor eforturilor s-a decis anularea ediţiei 2022 a Santos Tour Down Under, care s-a derulat ultima oară în 2020 şi a fost câştigată de australianul Richie Porte. Cursa din 2021 a fost de asemenea anulată.În locul acestei curse, organizatorii australieni vor ţine un eveniment local (21-29 ianuarie 2022), sub denumirea Festivalul Santos al Ciclismului pe străzile din Adelaide şi în regiunea Australia de Sud.