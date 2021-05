Rusia: Occidentul speculează în legătură cu 'mâna Moscovei'

Rusia a constatat că în țările occidentale au început să speculeze pe marginea inexistentei ”mâini a Moscovei” în cazul aterizării de urgență, la Minsk, a avionului de linie aparținând companiei Ryanair, a declarat reprezentanta oficială a MAE rus, Maria Zaharova, citată de agenția TASS.

”Am constatat că partenerii noștri, în special cei occidentalii, lideri, șefi de guverne, oficiali și mass-media, și ele din mainstream, comentează această situație în contextul conexiunii cu Rusia. Au început speculații despre o inexistentă ”mână a Moscovei” și în cazul acestui eveniment (…) Sunt subliniate relațiile deosebite, cum au afirmat ei, strânse, apropiate dintre Rusia și Republica Belarus. Se pare că pentru mulți existența Statului Unional a fost o descoperire. Mai bine mai târziu decât niciodată că partenerii noștri au aflat acest lucru”, a susținut purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei.

Zaharova a adus drept exemplu afirmațiilor câtorva dintre înalții politicieni europeni, care, ”într-un mod uimitor, au combinat fapte și minciuni”. ”Am citit părerile multora și m-au surprins, dar există, totuși, o limită și a decenței și a eticii profesionale”, a adăugat diplomatul. În acest sens, ea a solicitat politicienilor Europei să folosească informația centrelor analitice ale asociațiilor lor, dacă ”singuri nu sunt în stare să formuleze în mod clar” faptele.

”Aș dori să subliniez că ne-am concentrat pe necesitatea efectuării unei investigații – una obiectivă, consistentă, nu așa cum s-au obișnuit să facă partenerii noștri pe baza principiului ” highly likely” – o investigație adevărată, cu o analiză minuțioasă a faptelor”, a adăugat diplomatul. Reprezentanta oficială a MAE rus a catalogat drept mincinoasă informația potrivit căreia patru cetățeni ai Rusiei ar fi părăsit avionul aterizat la Minsk. ”Nu, nu au existat nici un fel de patru cetățeni ai Rusiei care să părăsească avionul. Toate explicațiile în acest sens au fost date, toate numele au fost prezentate”, a explicat ea.

Occidentul nu renunță la încercările de a agăța orice eveniment neutru la politica lor îndreptată împotriva Rusiei, consideră Zaharova. ”Chiar dacă are loc un eveniment neutru, cu sau fără legătură cu Rusia, într-un fel sau altul, Occidentul nu renunță la încercările de a-l agăța sau folosi în acele interese menționate de mine”, a spus ea. ”Evenimente suplimentare ce se formează cu ajutorul Occidentului colectiv sau care au fost deja programate, ele nu influențează tendința generală de mișcare a gândirii rusofobe. Am calculat-o, am înțeles unde îi trag după ei liderii acestui Occident colectiv pe toți cei care li se aliniază. Descurajarea țării noastre, politica de sancțiuni, ingerință maximă în treburile noastre interne”, a adăugat Zaharova.

Moscova îndeamnă ca ancheta din cazul aterizării de urgență, la Minsk, a avionului Ryanair să nu fie înlocuită cu declarații politice. ”Cine a decis să substituie cursul unei anchete bazate pe legi și reguli în vigoare doar cu declarații politice? Cu această teribilă hărmălaie pe care o auzim acum”, a spus Zaharova.

De asemenea, Zaharova a calificat drept revoltătoare declarația companiei aeriene Ryanair. ”La început, a fost făcută dintr-o singură perspectivă, după care cu greu te poți desprinde de gândul că a fost modificată sub presiunea declațiilor politice ale șefilor de stat și ale celor care conduc UE și NATO”, a subliniat diplomatul. ”Rusia a susținut ancheta ce trebuie să stabilească ce s-a întâmplat. (…) De ce acest caz trebuie să fie o excepție? Există oare vreun motiv ca acest incident să fie privit nu din punctul de vedere al anchetei în contextul securității aeriene și al siguranței de zbor, ci să fie interpretat din puncte de vedere politice?”, a arătat reprezentanta oficială a MAE rus.