Cursele Navrom către localităţile din Delta Dunării vor fi reluate, anunță Prefectura Tulcea

Prefectura Tulcea a anunţat, joi, că vor fi reluate în curând cursele Navrom către localităţile din Delta Dunării, oprite, duminică, din cauza unor probleme financiare.

Prefectura Tulcea a găzduit, joi, o şedinţă de lucru convocată de prefectul Alexandru Dan Munteanu, cu primarii din zonele afectate de situaţia sistării transportului în Delta Dunării şi conducerea Navrom.

"Situaţia Navrom a fost în atenţia mea în ultimele zile, am dat multe telefoane, am avut numeroase întâlniri şi dacă va mai fi cazul vom mai avea. Ce trebuie să fie foarte limpede este că binele cetăţenilor din aceste zone primează. Astăzi, am convocat această întâlnire cu toate primăriile afectate de situaţia transportului, considerând că primarii sunt cei mai în măsură să transmită mesajul meu locuitorilor: situaţia lor nu este ignorată de autorităţi, am depus şi vom depune tot efortul necesar ca lucrurile să se deblocheze. În urma ultimelor discuţii de ieri seară şi azi dimineaţă pe care le-am avut cu Ministerul Transporturilor pot să vă confirm că situaţia este deblocată, fiind doar o chestiune de scurt timp până când Navromul va da drumul curselor”, a precizat prefectul Alexandru Dan Munteanu.

Directorul Navrom Delta SA, Nicolae Chichi, a declarat, pentru News.ro, că Ministerul Transporturilor va semna, cel mai probabil vineri, ordinul de plată către Navrom, iar banii vor ajunge, luni, în conturile acestei societăţi.

"În urma unei ordonanţări de plată aprobată de către Ministerul Transporturilor se va semna cel mai probabil mâine ordinul de plată către Navrom. Banii vor ajunge în conturile noastre prin Trezorezie, luni”, a precizat Nicolae Chichi. Sumele transferate de la Ministerul Transporturilor vor acoperi, în principal, salariile şi carburantul pentru următoarele luni.

Deocamdată, nu a fost stabilită data reluării curselor către localităţile din Delta Dunării, fiind nevoie să fie puse la punct şi alte detalii tehnice.