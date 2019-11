Curtea de Conturi din România a discutat cu oficiali din Coreea de Sud despre combaterea corupţiei

Schimbul de informaţii, mai ales din domeniul auditului IT, analiza activităţii specifice de audit din perspectiva indicatorilor de performanţă, precum şi expertiza Comitetului pentru Audit şi Inspecţie al Republicii Coreea în activităţile pentru prevenirea şi combaterea corupţiei, au fost subiectele discuţiilor purtate de delegaţia Curţii de Conturi a României cu reprezentanţii instituţiei similare de la Seul, relatează News.ro.

”Preşedintele Curţii de Conturi a României, domnul Mihai Busuioc, alături de o delegaţie a instituţiei, a efectuat, în perioada 10 – 14 noiembrie 2019, o vizită oficială la Seul, la invitaţia omologului său, domnul Choe Jaehyeong, preşedintele Comitetului pentru Audit şi Inspecţie al Republicii Coreea. În contextul dezvoltării relaţiilor bilaterale şi al facilitării schimbului de informaţii şi experienţă, oficialii celor două Instituţii Supreme de Audit au discutat despre organizarea şi funcţionarea acestora în vederea eficientizării şi modernizării activităţii de audit”, potrivit unui comunicat al Curţii de Conturi.

Principalele teme abordate au vizat dezbaterea aspectelor de interes comun privind utilizarea analizei de risc în selectarea temelor de audit şi a instrumentelor specifice sistemului informatic în sprijinirea activităţii de audit.

Cu această ocazie, delegaţia Curţii de Conturi a României a fost primită de către Yong-sik Moon, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Societate Informaţională (NIA) cu sediul în Je-Ju, context în care au fost purtate discuţii privind strategia naţională de informatizare a societăţii din Republica Coreea, respectiv obiectivele strategice de dezvoltare pentru următorii trei ani. „Am identificat, alături de domnul preşedinte Choe Jaehyeong, temele de interes comun din domeniul auditului pe care le vom aprofunda în perioada următoare. Având în vedere similitudinea dintre cele două Instituţii Supreme de Audit, am convingerea că schimbul de informaţii, mai ales din domeniul auditului IT, reprezintă o sursă importantă de progres şi plus valoare pentru Curtea de Conturi a României”, a declarat Mihai Busuioc, preşedintele Curţii de Conturi a României.

De asemenea, discuţiile s-au concentrat pe o serie de subiecte privind relaţia instituţională a celor două SAI-uri cu Parlamentele naţionale, analiza activităţii specifice de audit din perspectiva indicatorilor de performanţă, precum şi expertiza Comitetului pentru Audit şi Inspecţie al Republicii Coreea în activităţile pentru prevenirea şi combaterea corupţiei. “Ne bucură mult vizita colegilor din România şi vreau să le mulţumesc cu această ocazie pentru susţinerea candidaturii instituţiei noastre pentru a deveni membru în Comitetul de Audit al ONU pentru perioada 2020-2026. Vreau să asigur Curtea de Conturi a României de sprijinul nostru viitor în organismele internaţionale în care suntem parteneri. Astfel de întâlniri întăresc legăturile dintre Instituţiile Supreme de Audit şi creează premisele aprofundării cooperării profesionale dintre noi”, a afirmat Choe Jaehyeong, preşedintele Comitetului pentru Audit şi Inspecţie al Republicii Coreea.

Din delegaţia oficială, alături de preşedintele Curţii de Conturi a României, au făcut parte consilierii de conturi Petru Lakatos, Attila Dezsi şi Bogdan Stan.