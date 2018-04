CUTREMUR după cutremur în România: Al treilea în mai puțin de 24 de ore

Un nou cutremur s-a produs joi, 26 aprilie, al treilea în zona României în ultimele 24 de ore. Potrivit Institutului Național de Fizică a Pământului, sesismul de joi, de la ora 14.44, a avut magnitudinea de 3,5 grade pe scara Richter.

„In ziua de 26/04/2018 la ora 14:44:43 (ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Buzau un cutremur cu magnitudinea 3.5 pe scara Richter, la adancimea de 126km. Intensitatea cutremurului in zona epicentrala a fost de I grad(e) Mercalli. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu(18km), Covasna(46km), Întorsura Buzăului(49km), Mizil(49km), Buzău(54km)”, transmite INFP.

Anterior, un cutremur cu magnitudinea de 3,9 pe scara Richter s-a produs joi dimineaţa, la ora locală 3:45, în Marea Neagră, la o adâncime de 27 kilometri.

Potrivit INFP, miercuri seara s-a produs un seism cu magnitudinea 4,6 pe Richter în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, la ora locală 20:15. Cutremurul a avut loc la adâncimea de 147 de kilometri, fiind cel mai puternic din 2018, la fel ca seismul din 14 martie. Intensitatea cutremurului în zona epicentrală a fost de III grade pe scara Mercalli.

