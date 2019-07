CUTREMUR în justiție: președintele Tribunalului Hunedoara recunoaște că SRI a soluționat dosarele/DOCUMENT

Senatorul PNL, Daniel Fenechiu, prezintă public o adresă a Tribunalului Hunedoara, semnată de președintele instanței, prin care acesta recunoaște deschis că dosarul a fost soluționat ”de către profesioniști ai Serviciului Român de Informații, în baza Protocoalelor”.

”O adresa a Tribunalului Hunedoara, semnată de președintele acestei instanțe, care te pune pe gânduri..."dosarele penale....au fost soluționate în temeiul prevăzut de lege, de catre profesionisti ai Serviciului Român de Informații, in baza Protocoalelor..."

Si, alta prin care Procurorul General al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia ii cere destinatarului adresei emise de Tribunalul Hunedoara sa o depună "in original" la Registratura Parchetului, motivat de o eroare materială...

Am transmis adresele atat Comisiei comune pentru controlul SRI, cat si Ministerului Justiției, CSM, IJ, SIIJ si Avocatului Poporului...”, scrie Fenechiu.