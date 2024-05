Cutremur în războiul din Ucraina: mai mulți politicieni americani cer permisiunea ca Rusia să fie atacată de la Kiev (DOCUMENT)

"Congresmenii au subliniat că, pentru ca Ucraina să se apere mai bine împotriva Rusiei, Statele Unite ar trebui să-i permită să folosească arme care ar permite armatei sale să lovească instalații strategice de pe teritoriul rus", se arată în scrisoarea citată.

„Politica actuală a administrației Biden încătușează capacitatea Ucrainei de a împinge înapoi forțele ruse de lângă Harkov cu arme de origine americană”, se explică în document.

De asemenea, se solicită administrației americane să "accelereze alocarea de resurse suplimentare Ucrainei": să antreneze mai mult decât clasa actuală de 12 piloți ucraineni de F-16 și să sprijine cererea Kievului pentru încă șapte sisteme de apărare aeriană Patriot.

