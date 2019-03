CUTREMUR la Facebook: Doi oameni-cheie au DEMISIONAT

Chris Cox, director de produs, şi Chris Daniels, director WhatsApp, părăsesc compania Facebook după mai bine de un deceniu, potrivit New York Times.

Cox face parte din cercul apropiat al lui Mark Zuckerberg, CEO şi cofondator al Facebook. El s-a alăturat companiei în 2005, ca inginer de sofware şi a fost indispensabil în construirea News Feed-ului, scrie news.ro.

Citește și: Tudorel Toader reacționează! Anunț-surpriză

„De mai bine de un deceniu, am împărtăşit acelaşi mesaj în care am crezut Mark şi cu mine întotdeauna: istoria social media nu este încă scrisă, iar efectele ei nu sunt neutre”, a transmis Cox, joi, angajaţilor. „În rolul de creatori ai ei, trebuie să ne străduim să înţelegem impactul pe care îl are - tot ce e bun şi tot ce e rău - şi să muncim zilnic pentru a o îndrepta spre pozitiv, spre bine”.

„Aceasta este cea mai mare responsabilitate a noastră”, a adăugat el.

Citește și: EXCLUSIV Răsturnare de situație în privința leilor lui Nuțu Cămătaru! Ce se întâmplă acum cu animalele

Zuckerberg a spus, la rândul lui, echipei că a discutat cu Cox ideea de a părăsi compania de câţiva ani. După 2016, el a fost de acord să rămână şi să lucreze pe anumite teme.

„Îmi va lipsi cu adevărat Chris, dar sunt foarte recunoscător pentru tot ce a făcut în construirea acestui loc şi pentru munca depusă în comunitatea noastră”, a precizat Zuckerberg.

Citește și: Anunț de ultim moment de la NATO! Cheltuielile, la cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani

Chris Daniels a coordonat WhatsApp după ce fondatorii seriviciului de mesagerie, Jan Koum şi Brian Acton, au părăsit compania în urma ma multor neînţelegeri cu Zuckerberg, anul trecut.

În mesajului lui către echipă, Zuckerberg a lăudat activitatea lui Daniels, spunând că „este impresionantă diversitatea provocărilor pe care el ne-a ajutat să le depăşim”.

Citește și: Ultimă oră! Lovitură dură încasată de Liviu Dragnea și PSD! .