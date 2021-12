Cutremur politic în Slovacia. Poliţia l-a reţinut pe fostul premier Robert Fico

Poliţia slovacă l-a arestat joi pe fostul premier Robert Fico chiar înainte de a organiza o manifestaţie antiguvernamentală în pofida restricţiilor privind numărul de persoane care participă la mitinguri în perioadă de pandemie, notează AFP preluat de agerpres.

În prezent, reuniunile cu mai mult de şase persoane sunt interzise în baza măsurilor antivirus în vigoare în această ţară membră a UE care prezintă una dintre cele mai mari rate de infectare din lume.

Manifestaţia organizată de partidul populist de stânga Smer-SD, al cărui preşedinte este Robert Fico, s-a desfăşurat, totuşi, joi seară, cu zeci de maşini claxonând în capitala Bratislava."Am fost arestat şi acuzat de instigare. Este absurd. Este sfârşitul democraţiei. Nu am instigat la absolut nimic", le-a declarat Robert Fico jurnaliştilor după ce a fost eliberat.Purtătorul de cuvânt al poliţiei, Michal Szeiff, a declarat pentru AFP că agenţii "l-au arestat pe R.F. cu puţin timp înainte de orele 18.00" şi a subliniat că oamenii legii vor oferi mai multe detalii vineri.Nu a fost precizat dacă Robert Fico urmează să fie pus sub acuzare.Robert Fico a fost constrâns să demisioneze în 2018 după ce uciderea unui jurnalist de investigaţie a scos la iveală afaceri de corupţie şi a declanşat un val antiguvernamental.Jurnalistul, Jan Kuciak, dezvăluise legăturile obscure dintre oameni de afaceri, politicieni şi alţi responsabili cu rang înalt. Marian Kocner, un om de afaceri multimilionar, a fost acuzat de ordonarea crimei.El a fost achitat, dar Curtea Supremă a anulat hotărârea la începutul acestui an şi a cerut un nou proces, reaminteşte AFP.