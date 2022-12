Un cutremur cu magnitudinea de 6,2 grade a avut loc, joi, pe coasta de est a Taiwanului, a declarat Biroul meteorologic al insulei, cu replici resimţite în capitala Taipei, scrie AFP.

Cutremurul a avut loc imediat după prânz, la aproximativ 30 de kilometri de coasta regiunii Hualien, la o adâncime mică, de şase kilometri, informează News.ro.

