Dacian Cioloș este lăudat de presa franceză: 'Întruchipează speranța unei tinere generații'

Publicația franceză Le Monde a publicat un articol despre liderul PLUS, Dacian Cioloș. Jurnalistul care semnează articolul susține că Dacian Cioloș „întruchipează” speranța unei tinere generații care visează să schimbe politica, fiind un personaj principal pentru această schimbare.

„Descris de presa locală ca un fel de Macron românesc, liderul recentei alianțe USR-PLUS Dacian Cioloș dă speranță tinerilor dintr-o țară afectată de corupție. Cu ocazia alegerilor europene, ei au decis să spună "suficient" unei clase politice considerate învechite”, își începe jurnalistul Mirel Bran articolul publicat în Le Monde.

„Principalul beneficiar al acestei mobilizări (n.r.: de a aduna 200.000 de semnături) este alianța USR-PLUS, care reunește două grupuri tinere unite prin ideea de a asigura un viitor european pentru România. "Am vizat 300.000 de semnături pentru a arăta că s-ar putea face mai mult", spune Dacian Cioloș, personajul iconic al acestei noi mișcări. Dar în cele din urmă am ajuns la 520 000 de semnături " - țara are 19 milioane de locuitori.

Dacian Cioloș, noul Macron al Estului? În orice caz, așa este perceput de mass-media din țara sa. (...)

Astăzi, el întruchipează speranța unei tinere generații care visează să schimbe politica, un fel de versiune în limba română En marche (n.r.: în mișcare). "În Europa, în Occident, ca și în Est, ne așteptăm la o reînnoire " , spune el. „Oamenii nu se mai poziționează la stânga sau la dreapta. Nu mai este ideologia care oferă răspunsuri. Mișcarea "În mișcare" a demonstrat că o astfel de schimbare politică este posibilă. Rămâne de văzut dacă va reuși să pună în aplicare toate reformele necesare", a spus Cioloș”, se mai arată în articol.