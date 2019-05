Dacian Cioloș și Dan Barna au EXPLODAT de bucurie, după scorul ZDROBITOR al USR - PLUS: 'Cerem demisia Guvernului Dăncilă'

Bucurie enormă în tabăra USR - PLUS după scorul de peste 23% obținut la alegeri.

"Votul de astăzi arată că România renaște și că românii au redat sens democrației prin votul lor. România renaște prin exemplul ei și dă exemplu Europei despre ceea ce poate face o nație când se mobilizează privind ceea ce poate face țara. Vrem să mulțumim diasporei, românii au arătat că le pasă de ce se întâmplă în România", a spus Dacian Cioloș.

"Astăzi România a răspuns, referendumul acela de care ne era teamă tuturor a trecut cu peste 40%. USR – PLUS vă promite că fără penali va ajunge în Constituție. USR – PLUS este elementul pe care putem construi mai departe viitorul. Vedem un referendum care a trecut și care confirmă că justiția trebuie să rămână independentă. Asta arată că România are resurse să rămână o țară europeană", a declarat Dan Barna.

Dan Barna a cerut "Demisia Guvernului Dăncilă, pentru incompetență".