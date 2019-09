Dacian Cioloș o taxează pe Viorica Dăncilă: Nu înţelege că funcţia de comisar european nu trebuie să fie rodul unor trocuri politice

Premierul Viorica Dăncilă nu înţelege că funcţia de comisar european nu trebuie să fie rodul unor trocuri politice între politicienii din România, spune europarlamentarul Dacian Cioloş, fost comisar european potrivit Agerpres.

"Viorica Dăncilă nu înţelege, deşi a stat nu ştiu câţi ani în Parlamentul European, că funcţia de comisar european nu trebuie să fie rodul unor trocuri între politicienii din România. Persoana trimisă acolo trebuie să fie competentă, să fie de folos României şi Uniunii Europene, nu doamnei Dăncilă pe persoană fizică. Felul în care Dăncilă pune problema arată cât de departe este PSD de interesul naţional pe care se laudă că îl susţine: dacă eu te-am votat pe tine, atunci votează şi tu omul meu, indiferent de cât de competent sau de integru este, pentru simplul motiv că e omul meu. O abordare care arată, de fapt, cum îşi bate joc PSD de România", a scris Dacian Cioloş, joi, pe Facebook.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat joi că ar dori ca propunerile din partea României pentru funcţia de comisar european să fie susţinute de toţi reprezentanţii din Parlamentul European, adăugând în context că, atunci când era europarlamentar, l-a susţinut pe Dacian Cioloş pentru o funcţie în Executivul de la Bruxelles.



"Eu nu am văzut nimic oficial (privind respingerea propunerilor de comisar - n.r.). Am văzut dorinţa unora de a avea comisarii respinşi, pentru că avantajele politice sunt mai importante decât imaginea României. Am fost europarlamentar şi, indiferent de cine a fost nominalizat comisar european, chiar domnul Cioloş când a venit comisar pe Agricultură - eram membru al Comisiei pentru agricultură din PE -, am susţinut candidatura domniei sale pentru că era reprezentantul României. Aş vrea să văd aceeaşi abordare şi aceeaşi responsabilitate din partea tuturor", a afirmat Dăncilă, aflată într-o vizită în judeţul Argeş.