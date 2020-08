Dacian Cioloș dezvăluie ținta USR-PLUS: Să 'fure' electoratul tentat să voteze PNL

Fostul premier Dacian Cioloş, fondator al PLUS, a afirmat sâmbătă, în cadrul congresului extraordinar în care USR şi PLUS votează fuziunea dintre cele două partide, că „testul” pentru USR şi PLUS va fi să câştige încrederea electoratului care ar fi tentat să voteze PNL pentru că are experienţă la guvernare şi să convingă acest electorat că USR şi PLUS au capacitatea de a guverna, transmite news.ro.

„Sunt mulţi care probabil se întorc acum mai degrabă către PNL tocmai în ideea că ”domnule, ăştia sunt cum sunt, i-am văzut că mai sunt şi şmecheri, nu fac totdeauna ceea ce spun, dar măcar au mai trecut prin guvernare. Şi cred că ăsta va fi testul în următoarele săptămâni şi în următoarele luni, să dovedim nu doar că avem oameni buni, că avem ideile bune, dar şi că împreună ne putem asuma o guvernare, să le dovedim oamenilor că pot să aibă încredere în noi şi că ne pot da ţara pe mână.” A afirmat Dacian Cioloş.

Cioloş a acuzat „ipocrizia” partidelor care promit ceva în campaniile electorale şi nu îşi respectă promisiunile atunci când ajung la putere.

„Cred că multă lume aşteaptă de la noi nu doar să ne prezentăm în faţa lor împreună. Suntem împreună în faţa unei decizii care e importantă nu atât pentru noi, individual, ci e importantă pentru semnalul pe care mulţi în România îl aşteaptă de câţiva ani buni de zile. (...) Cred că mult mai multe lucruri ne apropie mai degrabă decât să ne diferenţieze pe noi ca şi organizaţii şi diferenţele dintre noi sunt acele diferenţe de opinie pe care le găsim şi societatea românească pe care vrem să o reprezentăm şi în numele căreia vrem să facem lucruri în ţara asta. Cred că e o majoritate clară în ţara asta care simte că lucrurile trebuie schimbate pentru că nu mai putem merge doar cu ipocrizia unor partide care spun un lucru în campanie şi fac altceva după ce ajung la putere” a adăugat Dacian Cioloş.

Fostul premier a menţionat că obiectivul USR şi PLUS „este să schimbe ceea ce ne-a blocat evoluţia spre o stare de normalitate”.

„Unii dintre noi am ales să facem asta în USR, alţii am ales să facem pasul ăsta în PLUS. Am căutat fiecare dintre noi locul cu care am rezonat mai bine. (...) De mai bine de un an am decis să parcurgem drumul ăsta împreună. Victoriile comune au venit atunci când am înţeles că dincolo de ceea ce are specific în cultura organizaţională PLUS sau USR România, după mai mulţi ani de dezbinare, are nevoie şi în politică de oameni care să lucreze împreună. În general în România, cel puţin în ultimii 30 de ani, partidele au dovedit că ştiu să facă lucruri care să le diferenţieze, dar mai rar să fie eficiente atunci când lucrează împreună. Mai puţin partidele în România au dovedit că ştiu să lucreze împreună atunci când e nevoie şi cred că foarte mulţi oameni în România aşteaptă lucrul ăsta. Cred că ăsta e specificul nostru, să arătăm că ştim să lucrăm împreună, că ştim să o facem structurat şi să facem cu o perspectivă pe termen lung” a mai declarat Dacian Cioloş.

Cioloş a mai afirmat că, în opinia sa, „slăbiciunea” partidelor din România este tocmai faptul că nu au reuşit să colaboreze.