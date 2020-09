Dacian Cioloș trasează 'trei mari obiective' primarilor și consilierilor USR PLUS: 'Deci, lucruri simple şi de bun simţ'

Copreşedintele USR PLUS Dacian Cioloş a declarat că primarii şi consilierii locali ai formaţiunii care vor fi validaţi pe funcţii se vor concentra, într-o primă fază, pe trei mari obiective - transparenţă, debirocratizare şi acces la fonduri europene.

"Avem şi primari, o să avem şi foarte mulţi consilieri şi cu aceşti primari şi cu aceşti consilieri noi vrem să demonstrăm că şi la nivel local se poate guverna altfel, se poate guverna în interesul cetăţenilor şi nu în interesul unor clici de partid. Am anunţat în urmă cu câteva zile, împreună cu Dan Barna, faptul că toţi viitorii noştri primari şi consilieri îşi vor concentra activitatea, într-o primă fază, în jurul a trei mari obiective. Sunt trei mari promisiuni pe care noi le-am făcut în faţa cetăţenilor. Şi anume transparenţă, transparenţă în modul în care vor lua deciziile în consiliile locale şi la nivel primăriilor, transparenţă vizavi de modul în care se vor cheltui banii publici şi eficienţa cu care vor cheltui banii publici şi transparenţă în ceea ce priveşte relaţia între autoritatea publică şi cetăţeni", a declarat Dacian Cioloş, luni, la sediul USR PLUS.El a adăugat că un al doilea obiectiv îl reprezintă "simplificarea birocraţiei administraţiei publice locale prin digitalizare".

Robert Negoiță respinge oferta PSD dar lasă o portiță deschisă: Sunt prieten cu Marcel Ciolacu, dar una-i una, alta-i alta



"Acolo unde avem primari, vom avea echipe la nivelul USR PLUS care vor ajuta primarii şi consilierii noştri locali, primarii ca să pună în aplicare astfel de programe de digitalizare, informatizare, a procesului de lucru în administraţia publică şi, mai ales, în relaţia cu cetăţenii. Să aplicăm ordonanţa 41 din 2016 care spune că o administraţie, o autoritate publică nu are nevoie să ceară cetăţeanului date pe care le are deja la o altă autoritate a statului, formulare care acum trebuie printate şi completate cu mâna şi apoi scanate sau mai plimbate pe la ghişee să poată fi precompletate pe site-ul administraţiei publice locale şi să poată fi trimise digital . Deci, lucruri simple şi de bun simţ", a declarat Cioloş.



El a precizat că un al treilea obiectiv îl reprezintă accesul la fondurile europene.



"România va avea acces la aproape 80 de miliarde de euro în următorii 7 ani şi foarte multe din aceste fonduri vor putea fi accesate prin proiecte pregătite direct de autorităţile publice locale. Şi aici mă gândesc nu numai la proiecte de infrastructură de transport sau infrastructură de canalizare, aducţiune de apă, dar mă gândesc şi la şcoli, la grădiniţe, la spitale pentru care pot fi pregătite proiecte, la platforme pentru dezvoltarea unor afaceri pentru care, la fel, primăriile le pot pregăti ca să atragă apoi investiţii private. Mai mulţi dintre candidaţii noştri la primării au anunţat că vor înfiinţa sau vor întări departamentele de proiecte cu fonduri europene, şi aici, la fel, vor avea tot sprijinul nostru, inclusiv al europarlamentarilor pentru a înţelege mecanismele prin care funcţionează accesul la fondurile europene şi a putea pregăti aceste proiecte pentru a putea fi eligibile ", a declarat Cioloş.



Copreşedintele USR PLUS a precizat că, în vederea punerii în aplicare a acestor obiective, în perioada următoare va avea loc o întâlnire a conducerii centrale a partidului cu aleşii locali ai formaţiunii.



"Vom face o întâlnire pentru a discuta de toate lucrurile acestea, pentru că programul nostru de guvernare pe care-l vom anunţa în perioada următoare va fi construit în coerenţă şi în legătură directă cu mandatele pe care primarii şi consilierii noştri care au câştigat şi le asumă la nivel local", a mai declarat Cioloş.