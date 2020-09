Dacian Cioloş: 'Nicuşor Dan nu a văzut această candidatură ca o trambulină; are un proiect pentru Bucureşti'

Nicuşor Dan, candidatul la funcţia de edil al Capitalei susţinut de PNL şi USR PLUS şi prezentat de exit-poll-urile de duminică drept câştigător al scrutinului, nu a văzut în cursa pentru această funcţie o "trambulină" politică şi are un proiect pentru Bucureşti, a afirmat copreşedintele USR PLUS Dacian Cioloş.

Acesta a vorbit despre rezultatul alegerilor locale în Capitală, într-o conferinţă de presă susţinută alături de Nicuşor Dan la sediul alianţei, potrivit agerpres.ro.

Citește și: Exit-poll CURS-Avangarde: Gabriela Firea a câştigat într-un singur sector din Bucureşti

"E în primul rând meritul lui Nicuşor Dan, un om de o determinare şi de o consecvenţă rară în politică, pentru că, să nu uităm, Nicuşor Dan are acest proiect pentru Bucureşti de mai bine de 10 ani, de 12 ani, a candidat pentru a treia oară, nu a văzut această candidatură ca o trambulină pentru alte zări politice, ci a vrut şi vrea în continuare şi are un proiect pentru Bucureşti", a afirmat Dacian Cioloş.

Dan Barna, copreşedinte al alianţei, a vorbit de o "victorie pe deplin binemeritată" şi a spus că, după alegerile locale, "proiectul simplu este deblocarea Bucureştiului".

La rândul său, candidatul la funcţia de viceprimar al Capitalei, Vlad Voiculescu, a apreciat că victoria prezentată de exit-poll-uri duminică este "rezultatul unei munci de echipă şi a câtorva decizii înţelepte, chiar dacă în anumite momente au fost dureroase".

"Cred că suntem în momentul istoric în care ierarhia asta ar trebui să fie foarte clară - interesul public pe care toţi politicienii îl clamează, aproape nimeni nu vrea să îl respecte, ar trebui să fie primordial şi abia apoi să vină interesul de partid şi abia apoi să vină interesul personal", a spus Voiculescu.

Copreşedintele USR PLUS Bucureşti, Claudiu Năsui, a amintit că numărarea voturilor continuă în noaptea de duminică spre luni. "În seara aceasta, organizaţiile noastre vor păzi votul, delegaţii sunt în secţii, încă se numără", a spus el.