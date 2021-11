Dacian Cioloș, scrisoare către membrii și simpatizanții USR: anunță intrarea în opoziție a partidului

Președintele USR, Dacian Cioloș, a transmis o scrisoare către membrii și simpatizanții USR prin care anunță intrarea în opoziție a partidului și arată că deja s-a ajuns la o înțelegere între PNL și PSD.

”Salut,

Îți scriu aceste rânduri într-un moment dificil. După mai bine de două luni de criză politică, PNL a luat decizia de a forma un nou guvern alături de PSD.

Klaus Iohannis, Florin Cîțu și liderii PNL au ales compromisul cu PSD, deși aveau posibilitatea să continue guvernarea cu USR și UDMR. În săptămânile următoare, vom vedea și cât de scump îi va costa pe români pactul cu Ciolacu, Firea și Grindeanu.

USR nu va vota niciodată un guvern capturat de PSD.

În decembrie anul trecut, USR a intrat la guvernare cu un obiectiv clar: să facă reformele prin care România să devină o țară modernă, cu adevărat europeană. Și în cele opt luni de guvernare, am reușit să dăm României cel mai important program de reforme de după 1989, Planul Național de Redresare și Reziliență: un program de 30 de miliarde de euro care poate finanța construirea de spitale moderne, digitalizarea școlilor și extinderea rețelei de autostrăzi.

Am sperat că ceea ce liderii peneliști le-au spus oamenilor în ultimele campanii electorale sunt și lucrurile în care ei cred. Din păcate, ne-am înșelat. Multe dintre acțiunile acestor lideri ne-au arătat că aproape tot ce conta era accesul la resurse și puterea de dragul perpetuării unui stil de administrație clientelar și desprins de la nevoile reale ale oamenilor. USR s-a opus în toată această perioadă, în Guvern și în Parlament, la cultivarea vechilor metehne ale politicii românești: păstrarea privilegiilor, piedicile puse modernizării, banii distribuiți fără criterii din pixul unui singur om.

Guvernarea din care am făcut parte a trebuit să gestioneze cea mai gravă criză sanitară cu care s-a confruntat România în istoria contemporană. Nu am reușit să facem toate lucrurile pe care ni le-am propus la alegerile din 2020. Dar miniștrii și demnitarii noștri au acționat mereu cu onestitate și cu bună credință. Iar atunci când am refuzat să acceptăm că dezvoltarea României trebuie să treacă prin buzunarele baronilor locali, am fost înlăturați de la guvernare.

Din acest moment, pentru USR începe o nouă etapă. Trecem în opoziție la vechile partide și în luptă cu orice formă de extremism. Vom fi cel mai mare partid din opoziție și singurul care îmbrățișează valori democratice, autentic liberale și europene. Vom continua să muncim pentru implementarea reformelor din Planul Național de Redresare și Reziliență. Vom sancționa cu fermitate derapajele guvernării PNL-PSD. Și vom folosi această perioadă pentru a reface legăturile cu oamenii din stradă și pentru a construi viziunea noastră pentru o România modernă.”, scrie Dacian Cioloș.