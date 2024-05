Dallas Stars s-a impus cu 4-1 pe patinoarul lui Colorado Avalanche și conduce în play-off-ul Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheaţă

Dallas Stars s-a impus sâmbătă cu 4-1 pe patinoarul lui Colorado Avalanche, pe care o conduce cu scorul general de 2-1 în play-off-ul Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheaţă (NHL), în semifinalele Conferinţei de Vest, informează L'Equipe, citat de Agerpres.

Logan Stankoven şi Tyler Seguin au marcat câte două goluri pentru franciza texană. Golul învinşilor a purtat semnătura lui Mikko Rantanen.

Hurricanes a punctat prin Evgheni Kuzneţov, Stefan Noesen, Sebastian Aho şi Brady Skjei. Will Cuylle, Barclay Goodrow şi Alexis Lafreniere au marcat pentru echipa din New York, care conduce cu 3-1 la general şi mai are nevoie de o victorie pentru a obţine calificarea.În seriile din play-off-ul Cupei Stanley, prima echipă care obţine patru victorii se califică în turul următor.