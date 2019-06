Dan Alexa, război total cu Marius Șumudică: Este lipsă de caracter! Nu are educație

Dan Alexa nu s-a putut abţine şi i-a răspuns lui Marius Şumudică, după ce acesta a afirmat, despre fostul antrenor al Dunării Călăraşi, că este un tehnician care nu poate ţine în prima ligă vreo echipă. Alexa s-a luat de faptul că Şumudică nu se poate abţine şi se ia de toţi antrenorii.

Citește și: Lista neagră din Guvern: Dăncilă negociază o remaniere-fulger / SURSE

Chiar dacă recunoaşte că a făcut performanţe pe plan intern şi internaţional, Alexa pune la îndoială respectul pe care acesta îl are faţă de colegii săi. "Ştiu declaraţia lui Şumudică. Îl apreciez foarte mult pe Şumudică ca antrenor. Lui Şumudică i-a dat Dumnezeu har, are nas la jucători, nimereşte primul 11, nimereşte schimbările. Ştie să întreţină o atmosferă, dar nu va ajunge niciodată de anvergură pentru că trebuie să ai şi caracter, să ai şi educaţie, ori Şumudică nu le are pe astea. Faptul că el se ia de Rednic, de Alexa, de Teja, de Dică, mereu... Şi nu doar la TV, dar şi pe la spate. Ţinând câte un loc să fie el bine... Nu arată decât că nu are educaţie" a spus Alexa pentru Telekom Sport, care a răspuns provocării lansate de Şumudică. A dezvăluit cum au stat lucrurile la echipele pe care le-a pregătit.

"Hai să luăm retrogradările. Târgu Mureş. Când am plecat în iarnă eram peste linie. S-au luat după 9 puncte penalizare, a retrogradat Tg. Mureş. Nu mi-o asum deloc. În condiţiile în care erau 8-9 luni de neplată, deci când am plecat eu echipa era peste linia retrogradării. Poli Timişoara a fost prima mea echipă am venit pe finalul campionatului, acolo mi-aş asuma-o. Singura retrogradare pe care mi-o asum ar fi Călăraşi. Pentru că am făcut pregătirea, am adus jucători, nu mai contează că bugetul 1 milion mai puţin decât următoarea clasată, un milion contează enorm de mult. Nu e de la 8 la 9 milioane buget. E de la 2 la 3", a adăugat Alexa.

Dan Alexa l-a şi ironizat pe Şumudică: "Mă compătimea, săracul Alexa. Să nu mă mai compătimească Şumudică. Eu sunt Dan Alexa şi o spun în faţă pentru mine a ajuns la un nivel foarte mare. El e la un nivel foarte mare, e la etajul 5. Noi restul la etajul 1-2, ne chinuim. Ne chinuim cum poate şi el s-a chinuit. Nu mi se pare normal să dea lecţii când nu ştie. Şumudică ştie cât de grea e meseria asta. Luam pastile cu el înainte de un meci, xanax. E lipsă mare de caracter şi de educaţie să mă iau de colegul meu. Şi de asta Şumudică nu va fi niciodată mare. Îl respect. Pentru mine e unul din cei mai buni antrneori pentru că ce are el au puţini. Are har. Nu e noroc. Dar una e să fii talentat şi alta să ai caracter. Pentru mine că s-a luat într-un moment greu arată că nu are pic de caracter, deloc. A pus o presiune pe mine? Vrea să se întoarcă la Astra? E prea sus Şumudică, în Turcia. Bravo lui, merită. Jos pălăria ca antrenor, dar ca om...".

Dan Alexa va antrena şi sezonul următor în Liga 1 Betano. Clubul Astra Giurgiu a anunţat joi seară că a ajuns la un numitor comun cu tehnicianul, pentru a pune bazele unui proiect din această vară. Fostul tehnician de la Dunărea Călăraşi a condus şi prima şedinţă de antrenament alături de Alibec şi compania.