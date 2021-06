Dan Barna intervine în scandalul gunoaielor de la Sector 1: 'Poziția lui Clotilde Armand este una pe care o susține fără echivoc'

Copreședintele USR PLUS Dan Barna și-a arătat sprijinul față de primarul Sectorului 1 Clotilde Armand în scandalul deșeurilor din Sector 1.

"Am avut în această dimineaţă o şedinţă a Biroului Naţional al USR PLUS. Una dintre temele abordate este susţinerea şi un mesaj foarte clar şi neechivoc de susţinere a primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, şi a luptei pe care ea o poartă cu mafia gunoaielor în aceste zile. Am văzut ce se întâmplă. Ştiam în momentul în care USR PLUS a anunţat că va veni la guvernare locală şi naţională că vor veni astfel de lupte. Cătălin Drulă - la metrou; Coltilde Armand - cu gunoaiele şi sunt multe alte exemple în ţară. Despre asta e vorba, despre ieşirea dintr-o logică în care ne-am obişnuit să stăm, să ne complacem", a declarat liderul USR PLUS, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Parlamentului.



El a pledat pentru o modificare a contractelor care duc la risipa banilor publici.



"Mesajul e unul foarte simplu: cetăţenii Sectorului 1 nu merită să plătească de cinci ori preţul gunoiului faţă de marea majoritate a oraşelor din ţară, pentru că aşa a dorit acum aproape 20 de ani domnul Chiliman. Trebuie să schimbăm aceste contracte, prin care toată lumea vede că se fură şi se risipesc bani publici şi se ridică din umeri. De aceea, Clotilde Armand are toată susţinerea fermă şi neechivocă a USR PLUS în această luptă pe care o poartă", a afirmat Dan Barna, la finalul şedinţei Biroului Naţional USR PLUS.