Dan Barna l-a CONDIȚIONAT, iar Moise Guran a accept: RENUNȚĂ la presă și intră în politică

Moise Guran, realizatorul emisiunii Romania In Direct de la Radio Europa FM, renunţă definitiv la jurnalism pentru a se implica în politică, anunţul fiind făcut în direct, printr-un mesaj adresat ascuyltătorilor emisiunii sale.

Prezentăm integral mesajul lui Mouise Guran:

”Cele mai grele decizii din cariera unui jurnalist sunt cele în care etica intră în conflict cu deontologia. Etica se referă la binele general al societăţii, iar deontologia se referă la regulile meseriei. Teoretic, regulile meseriei de jurnalist nu pot intra în conflict cu interesul general al societăţii, tocmai pentru că ele, regulile respective, sunt gândite pentru a sluji societatea. Şi totuşi, în practică, lucrurile sunt întotdeauna mai complicate.

Citește și: Decizie bombă! Liviu Dragnea ar putea fi eliberat

Vă dau un exemplu: unui jurnalist îi este interzis să cheme lumea în stradă, la orice fel de proteste, şi în special la cele politice, dar ce ar trebui să facă un jurnalist atunci când guvernul ameninţă prin actele sale însăşi existenţa democraţiei?

Alt exemplu: unui jurnalist nu îi este interzis să devină om politic, dar, dacă tot mai mulţi jurnalişti devin oameni politici, atunci credibilitatea generală a breslei scade şi rolul presei de câine al democraţiei este afectat.

Şi totuşi, eu azi, acum, vă anunţ că am luat decizia să renunţ definitiv la cariera şi la rolul meu de jurnalist român pentru a-mi asuma un rol politic în această ţară.

Acesta este ultimul mesaj pe care vi-l dau în calitate de jurnalist şi este o explicaţie pentru dumneavoastră, cei care mă urmăriţi de atât amar de ani.

Nu ştiam şi nici acum nu ştiu dacă a contat sau cât a contat că, din 2013, dar mai ales în 2017 şi 2018, am ieşit în stradă şi că am chemat şi pe alţii să facă la fel. Nici nu mai contează cu adevărat acum, important este doar rezultatul – chiar dacă fiecare dintre noi, cei ieşiţi în stradă în aceşti ani am avut un rol micuţ, micuţ, pe ansamblu, noi ca societate, sute de mii sau poate chiar milioane de oameni, am devenit conştienţi de valorile comune pe care le avem, de scopul şi de agenda pe care o dorim pentru ţara noastră.

V-am spus atunci că aceasta este o trezire într-o formă superioară a conştiinţei noastre naţionale şi cred şi acum că asta a salvat cu adevărat naţiunea noastră de la un derapaj spre dictatură.

Ei bine, când am chemat lumea în stradă am ştiut că încalc deontologia meseriei de jurnalist dar am ales fără să clipesc această cale, considerând că momentele erau critice pentru societate. Alţi jurnalişti au ales să nu facă asta şi le-am respectat decizia, chiar dacă m-au usturat maţele când jurnalistul pe care îl respect cel mai mult mi-a spus în direct la televizor că dacă chem lumea în stradă nu mai sunt jurnalist ci propagandist. N-am putut să-l contrazic.

Tot într-un conflict între etică şi deontologie am fost şi atunci când preşedintele Iohannis a refuzat dezbaterile în campania electoral, dar a invitat câţiva jurnalişti, printre care şi eu, la o pseudo-dezbatere în care, de facto, noi am fost cu spatele la zid.

Am acceptat nu pentru că preşedintele făceau vreun serviciu democraţiei, ci pentru că riscurile pentru aceasta erau mult mai mari în cazul întăririi partidului care a făcut atât de mult rău ţării noastre, în ultimul deceniu, nu numai în ultimii patru ani.

Să nu credeţi că astfel de situaţii sunt rare în meseria noastră. Eu sunt în această breaslă de 26 de ani şi cei care m-aţi urmărit sunt sigur că v-aţi dat seama cât de mult îmi place şi câte satisfacţii mi-a adus. Pentru că iubesc această meserie, eu n-am râs niciodată de regulile şi de rigorile ei, aşa că mi-am pus şi eu, aşa cum şi mulţi dintre dumneavoastră mi-aţi pus problema de a face pasul spre politică.

Dar prima dată când am luat serios în calcul această decizie a fost după sperietura pe care am tras-o cu toţii pe 10 august 2018. Mi-am pus atunci problema dacă nu cumba nu mai e suficient ce fac pentru societate ca jurnalist.

Să fim sinceri cu noi înşine, în aceşti ani răul s-a produs, democraţia a fost salvată, dar instituţiile publice sunt praf, economia stă pe un butoi de pulbere, iar noi toţi vom avea mult de reparat la ţara noastră, pentru a putea spune că acea revoluţie din minţile şi din sufletele celor care am fost în stradă chiar a reuşit, chiar a dus lla reformarea României.

Aşa că, da intru în politică. Las totul în urmă, definitiv, căci nu există cale de întoarcere la meseria pe care am făcut-o până acum, pentru a merge acolo unde se iau decizii. Am comentat de pe margine suficient, am dezbătut idei, le-am susţinut şi am insistat pe ele până la obsesie uneori, am insistat să mă contraziceţi şi să gândiţi critic, cu propria minte, ceea ce vă spun eu sau alţii ca mine, acum cred că este nevoie şi de mine şi de tine acolo unde ideile devin realitate.

Vă mulţumesc pentru tot ceea ce mi-aţi oferit în aceşti 26 de ani, vă mulţumesc dumneavoastră ascultătorilor, dar şi minunatei echipe a Europa FM, vă asigur că locul meu va fi luat, cum e şi firesc, de un alt jurnalist, care îmi va critica în mod obiectiv şi leal deciziile şi acţiunile pe care le voi întreprinde ca politician. Pentru că aici este Europa FM.

În final, vă rog să vă amintiţi vorba pe care v-am spus-o acum trei ani, într-o dimineaţă de iarnă în care Liviu Dragnea venea la putere – Soarele răsare la fel şi mâine, dar ce fel de zi va fi mâine depinde doar de noi”.

Ultima emisiune pe care Moise Guran o va realiza la Europa FM este o întâlnire cu ascultătorii, în direct pe frecvenţele radio şi video pe www.europafm.ro, în cadrul România în Direct, joi, de la ora 13:15.

În urmă cu două zile, Moise Guran a confirmat că a primit o ofertă din partea Alianţei USR Plus pentru a coordona campanile electorale ale alianţei în acest an.