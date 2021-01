Dan Barna: N-a fost hârâială în coaliție pe prefecți. Vom trage pe algoritm algebric

Vicepremierul Dan Barna, co-preşedintele USR PLUS, a susţinut marţi că nu există "supărare" în coaliţie pe tema prefecţilor şi a adăugat că cel mai probabil luni va fi luată o decizie în privinţa distribuirii acestora potrivit reprezentării fiecărei formaţiuni.

"Ştiu că s-a rostogolit aşa un narativ că jucăm ţintar pe prefecţi, dar nu e nici pe departe adevărat. Am convenit, probabil luni vom decide asupra distribuirii prefecţilor pe mecanismele din algoritm. Foarte simplu, va fi pe ponderile fiecărui partid în coaliţie. Vor fi opţiuni exprimate de fiecare partid în parte. Adică n-a fost până acum nici un fel de hârâială sau supărare pe "dă-mi ăsta, ia ţie pe ăsta", că n-a existat discuţia. Adică principial ne-a spus fiecare "Pe noi ne-ar interesa acolo, acolo", O.K., bine, ne întâlnim şi vom trage pe algoritm algebric, matematic, cum am făcut, de altfel, şi la secretarii de stat. Există formule matematice, există o reprezentare a ponderilor în coaliţie, nu e motiv de ceartă", a declarat Dan Barna la Digi FM.

El a precizat că alianţa USR PLUS va numi oameni competenţi.

"Aici lucrurile sunt foarte clare şi este unul dintre elementele pe care USR PLUS le are în ADN-ul său funcţional. Nu se pune problema să numim prefecţi oameni fără facultăţi, fără competenţe relevante în ceea ce înseamnă administraţie publică sau în zona aceasta de competenţă managerială necesară unui prefect. (...) Prefectul este reprezentantul Guvernului în teritoriu", a arătat vicepremierul.

Întrebat de ce a renunţat la preşedinţia Camerei Deputaţilor, în favoarea lui Ludovic Orban, Dan Barna a argumentat că era important să existe "un guvern stabil cât mai repede". "Şi era o chestiune, un sacrificiu dacă vreţi, în ghilimele, personal, care era necesar pentru USR PLUS şi pentru stabilitatea coaliţiei", a adăugat el.