Dan Barna, negocieri la sânge cu Ludovic Orban: Dacă măsurile noastre trec, mai discutăm

Dan Barna a declarat vineri, după negocierile purtate cu Ludovic Orban la Parlament, că dacă măsurile propuse de USR vor fi acceptate de PNL e un „mesaj că lucrurile se schimbă în România și un mesaj că ieșim de sub umbra aceasta a PSD-ului”.

„A existat o deschidere explicită a premierului desemnat pentru aceste măsuri. Urmează să întreprindă și dialog și negocieri cu celelalte partide pe care contează în constituirea majorității. Poziția noastră a fost una destul de clară. În momentul în care există o majoritate pentru susținerea acestui guvern, această majoritate prin două zile de Parlament, luni și marți ar putea să fie acele zile, prin care măsurile de care România are fundamental nevoie. Fără penali are susținere explicită. (...) Primari în două tururi ar reîntoarce democrația la nivel local și reprezentativitatea. În măsura în care aceste inițiative trec, e într-adevăr un mesaj că lucrurile se schimbă în România și un mesaj că ieșim de sub umbra aceasta a PSD-ului, care de trei ani și jumătate ne scoate din Europa”, a spus Dan Barna, adăugând că va exista o nouă rundă de negocieri marți sau miercuri.

De asemenea, liderul USR a respins intrarea Uniunii în guvernul Orban.

”Nu s-a discutat așa ceva, pentru că noi am rămas consecvenți pe mesajul conform căruia USR poate să intre la guvernare doar în baza unor alegeri anticipate, având în spate o majoritate parlamentară. Vrem să intrăm la guvernare, dar pentru a putea face reforme ai nevoie de o majoritate parlamentară care să susțină aceste reforme. Ori lucrul acesta nu se poate realiza cu actuala compoziție a Parlamentului”, a conchis Dan Barna.