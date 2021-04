Dan Barna participă la un turneu de Go

Vicepremierul Dan Barna a început, sâmbătă, să concureze într-un turneu de Go.

„Înainte de politică participam din când în când la turnee de Go. Nu am reușit să mai merg de niște ani buni. Când am aflat acum câteva zile că profesorul Marius Ion și Asociația Club Sportiv Hikaru -ACS Hikaru organizează în parcul Moghioroș Openul Bucureștiului la Go, ca o prima competiție în aer liber după o perioadă lungă de inactivitate generată de pandemie, m-am înscris cu bucurie și mi-am eliberat ziua de sâmbătă pentru acest turneu”, a scris Barna pe Facebook.

„M-am înființat plin de entuziasm dimineață la mesele de joc din parc. Azi au fost programate primele trei runde. Robert și Liviu sunt jucători mai puternici decât mine. Robert (campion național la sub 12 ani) m-a cam scos de pe tablă, Liviu a fost mai cumsecade și aproape mi-a dat o șansă, m-a bătut mai cu blândețe, iar cu Vlad, având forțe de joc comparabile, am avut norocul să câștig. Bucuria de a reîntâlni prieteni vechi, copii și tineri pasionați ai acestui joc a fost de neprețuit”, a adăugat vicepremierul.

„Într-o pauză dintre runde am avut surpriza să-l întâlnesc pe Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, care era și el prezent în parc. Ne-am bucurat de vremea frumoasă și de o minge de baschet, excelent “pretext” pentru niște mișcare fizică pe terenul de sport.

Mâine dimineață la 9:30 - runda a 4-a”, a mai scris Barna.