Dan Barna: USR-PLUS va crea breşa prin care vechile mafii înţepenite vor fi mişcate

Dan Barna, copreşedinte USR PLUS, a spus vineri că pentru reprezentanţii USR PLUS un obiectiv important îl constituie să facă parte din majorităţile de la nivelul consiliilor locale.

"Obiectivul este să câştigăm şi, de asemenea, să contribuim la majorităţi în cât mai multe autorităţi locale. Forţa cu care vine USR PLUS în această campanie este exact faptul că am reuşit în patru ani să ne extindem la nivel naţional şi să venim cu oameni care vor constitui majorităţi în consiliile locale, pentru că dezvoltarea unei comunităţi ţine exact de numărul de consilieri. De fapt, acesta este obiectivul la care ne vom uita foarte atenţi - în câte UAT-uri, dintre cele în care candidăm, vom fi parte din majorităţile care se vor forma după alegeri. (...) Ceea ce face USR PLUS este să creeze acea breşă prin care vechile mafii înţepenite vor fi mişcate şi lucrurile vor începe să se schimbe", a arătat Barna.

Copreşedintele USR PLUS Dacian Cioloş a apreciat și el că, în condiţiile actuale de campanie, în foarte multe localităţi sunt favorizaţi primarii în funcţie, dacă oamenii "nu se trezesc şi dacă nu le-a fost suficient ca să tragă concluzii" legate de funcţionarea administraţiei locale.

"Haideţi să fim cinstiţi! În condiţiile de campanie electorală pe care le avem în momentul de faţă, în foarte multe locuri sunt favorizaţi primarii în funcţie, dacă oamenii nu se trezesc şi dacă nu le-a fost suficient ca să tragă concluzii legate de funcţionarea administraţiei locale. Dincolo de scor, obiectivul nostru e să câştigăm. Să câştigăm în Bucureşti, în Iaşi, în Timişoara, în Constanţa, în Braşov şi aşa mai departe, inclusiv în mediul rural şi să venim cu oferte pentru oamenii de acolo, ca să aibă încredere în noi", a precizat Cioloş, într-o conferinţă de presă susţinută cu ocazia prezentării Planului USR PLUS pentru alegerile locale.