Dan Bittman, despre LIBERTĂȚILE promise de Cîțu vaccinaților: Nu vreau să dau exemple de pe vremea NAZISMULUI

Artistul Dan Bittman spune că nu e împotriva vaccinului, dar că încă nu știe destule informații pentru a se vaccina. Mai mult, acesta atrage atenția asupra faptului că libertățile promise de premier pentru vaccinați sunt ilegale.

"Cu vaccinul nu ne tratăm de boală, doar ajungem să nu facem o formă mai gravă. Sunt afaceri foart bănoase. Nu se dorește tratement. Noi încurcăm cu aceste mesaje. Noi suntem puși la zid de o categorie de oameni care cred că pot trăi și fără noi. O să se treazească într-o zi cei bogați că vor trebui să facă cu mâna lor curățenie sau alte lucruri. Nu mai am nicio nevoie de a cânta. Eu nu am o problemă cu cântatul. Știu clar că societatea nu stă în Dan Bitman sau în muzica lui. Eu m-am luptat lunile acestea pentru o categorie socială care și-a pierdut niște drepturi. Eu nu am cerut nimic de la statul român, deși plătesc anual sute de mii de euro drepturi. Statul român sunt oameni care fac afaceri și nu stau să se gândească la ce fac restul de oameni. Premierul este între ciocan și nicovală, e un om tânăr care încearcă să facă lucrurile să meargă. Ceea ce spune este pentru a împăca și capra și varza. E anticonstituțional ce spune. Mi se pare ca de pe vremea, nu vreau să dau exemple de pe vremea nazismului", a declarat Dan Bittman.