Dan Capatos s-a dezlănțuit după amenda încasată de Geore Buhnici: Am amânat șapte zile să îi difuzez declarațiile

Dan Capatos a reacționat dur după ce George Buhnici a fost amendat cu suma de 20.000 de lei pentru declarațiile făcute în cadrul emisiunii Xtra Night Show legat de aspectul fizic al femeilor care au celulită și vergeturi. Capatos spune că emisiunea pe care o moderează nu a exploatat în niciun fel declarațiile făcute de Buhnici, ba chiar că a așteptat șapte zile până să le difuzeze, în speranța că acesta va da un telefon și va retracta ce a spus.

”Noi nu am exploatat în niciun fel acest interviu, în afara faptului de a-l difuza. Nu am făcut dezbateri, cum am fi putut face când eram la Un Show Păcătos, tocmai pentru că am plecat de la premiza că fiecare om merită a doua șansă. (…)

Șansa a constat în mai multe momente: acela de a nu difuza imediat interviul, difuzarea lui a avut loc după 7 zile, gândindu-ne că poate în acest timp va realiza grozăviile pe care le-a spus și va da măcar un telefon reporterului care a luat legătura cu el. (…)

Discuția apare în momentul în care, după această amendă, George Buhnici se simte dator de a explica din nou de ce a ajuns în postura de a lua amendă și pentru a doua oară, în cadrul aceluiași scandal, dă vina pe emisiunea noastră.” a spus Dan Capatos în emisiunea ”Xtra Night Show”, conform România TV.