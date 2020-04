Dan Cristian Popescu, viceprimarul sectorului 2, incurajeaza antreprenorii din sector sa faca acte de caritate

In cadrul emisiunii saptamanale "Alegerea lui Popescu", viceprimarul liberal al Sectorului 2 Dan Cristian Popescu si realizatorul tv Alexandru Raducanu, l-au avut invitat pe George Oncescu, directorul unui cunoscut lant fast-food din sectorul 2 al Capitalei.

Alegerea din aceasta saptamana a viceprimarului Dan Cristian Popescu a fost acest antreprenor inimos intrucat acesta- proprietar al unui brand 100% romanesc, a avut initiativa laudabila de a dona zilnic- inca din momentul declansarii pandemiei si concomitent a starii de urgenta, cate 100-150 portii pe zi de mancare pentru cadrele medicale din sectorul 2, cei care lupta in linia intai cu temutul virus COVID-19.

"Am tinut sa realizam emisiunea de astazi cu domnul Oncescu si sa discutam despre initiativa sa pentru ca, azi mai mult ca oricand, in aceasta perioada de grele incercari pe care o traversam cu totii, nevoia de solidarietate este mai pregnanta. Dansii au luat initiativa, inca de la inceputul pandemiei, atunci cand m-au contactat si m-au rugat sa le mijlocesc relatia cu spitalele din sectorul 2 pentru a dona zilnic cate 100-150 de portii de mancare pentru medicii si cadrele medicale auxiliare din aceste unitati sanitare de pe raza sectorului nostru. Evident, ca i-am ajutat din tot sufletul si ca ii indemn si pe alti antreprenori locali din sectorul noastru sa dea o mana de ajutor tuturor acelora care sunt implicati in prima linie a luptei impotriva coronavirus: medici si cadre medicale, politisti si militari, pompieri si alte cadre din administratia centrala si locala" , a explicat viceprimarul sectorului 2, Dan Cristian Popescu.