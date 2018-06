Dan Diaconescu, 'senzațional' în fața magistraților Curții de Apel: 'Vreau să respect legea, dar nu știu cum. Ce să fac dacă am făcut istorie în televiziune'

Dan Diaconescu a cerut, joi, la Curtea de Apel București, ridicarea interdicției de a avea activitate în presă, dispusă de către judecători când a fost condamnat, precizând că el a fost solicitat la multe televiziuni, însă a refuzat și să răspundă la telefon, pentru a nu se crede că încalcă legea.

„Eu sunt în arest la domiciliu, mă urmăresc paparazii și se interpretează că am activitate la televizor. Lumea vorbește despre mine la radio, iar automat, eu am activitate la radio. Nu se înțelege dacă am voie în alte țări. Sunt invitat la televiziuni în Italia și nu știu dacă pot merge. Nu vă spun câte invitații am la televizor. Am de onorat niște campanii publicitare. Chiar nu știu ce am voie și ce nu am voie să fac. Vreau să respect legea, dar nu știu cum. Cum și cât să mă ascund de presă și de televiziune? Mă sună colegi de presă și nu pot să răspund, ca să nu fie interpretat ca activitate. Eu ce să fac dacă am făcut istorie în televiziune? Ce să fac, să merg doar cu geamuri fumurii ca să nu mai fiu filmat și să se interpreteze că am activitate?”, a spus Dan Diaconescu în fața magistraților Curții de Apel București, conform Mediafax.

La rândul său, apărătorul lui Dan Diaconescu a prezentat calitățile clientului său, precizând că nu el a fost „ciuma acestei societăți” și că rețetele sale privind organizarea televiziunii au fost preluate.

„Dan Diaconescu are un interes în a cunoaște activitățile pe care le poate sau nu desfășura, ca să nu aibă din nou probleme legale. Norma de lege este extrem de neclară, apreciem că este necesară lămurirea dispozitivului. Vă rog ca, în analiză, să apreciați că este o persoană de 50 de ani și este pus să respecte această decizie cu un caracter foarte larg. La o primă vedere, chiar dacă postează pe Facebook, încalcă dispozițiile dispuse de dumneavoastră. (...) Nu cred că s-a urmărit o distrugere a personalității lui Dan Diaconescu, pentru că nu există nicăieri în lume o asemenea pedeapsă. Această persoană este în maturitate profesională. A fost eliberat și a înțeles unde a greșit, dar vrea să-și exercite activitatea de bază pe care o desfășoară încă din 1990. El nu poate fi transformat într-o paria, el trebuie să se exprime. O persoană, având educația lui mai poate recidiva? Nu avem ce face decât să ne adresăm forurilor europene. Nu a fost Dan Diaconescu ciuma acestei societăți. Asta a știut să facă, televiziune, iar rețetele lui au fost preluate de toată lumea”, a spus apărătorul lui Dan Diaconescu.

Dan Diaconescu a fost eliberat din închisoare, în luna noiembrie 2017, ca urmare a deciziei luate de magistraţii Tribunalului Ilfov, care i-au admis cererea de eliberare condiţionată. Cu toate acestea, Dan Diaconescu a rămas cu pedeapsa complementară dispusă în 2015 de Curtea de Apel, când l-a condamnat pe acesta la închisoare. Instanța a decis la acea vreme, pe lângă condamnarea la închisoare cu executare a fondatorului PP-DD, şi interzicerea desfăşurării de către acesta a oricărei activităţi în presa scrisă sau audio-video, ca pedeapsă complementară, pe o perioadă de cinci ani după executarea pedepsei de cinci ani şi şase luni.

Dan Diaconescu, asociat majoritar la SC Ocram Televiziune SRL şi realizator de programe la postul de televiziune OTV la data faptelor, Dorel Petru Pârv, realizator de programe la OTV, administrator la SC Kundalini SRL, "recidivist postexecutoriu", şi Ghezea Mitruş, jurnalist, fost realizator de programe la OTV, fost director general al publicaţiei "Atac la persoană", au fost trimişi în judecată în octombrie 2010. Procurorii au arătat, în rechizitoriu, că în perioada mai-septembrie 2009, Dan Diaconescu l-ar fi ameninţat în mod repetat, atât în mod direct, în cadrul emisiunii "Dan Diaconescu Direct" din 21 iulie 2009, difuzată de postul de televiziune OTV, cât şi indirect, prin intermediul lui Dorel Pârv, pe primarul comunei arădene Zărand, Ion Moţ, pentru a-l determina să le dea suma totală de 200.000 de euro.