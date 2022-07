Dan Iliescu, președintele SINSB: 'Solicităm demisia pentru că nu mai există încredere în actuala conducere a INS'

Peste 100 de membri ai Sindicatului din Institutul Naţional de Statistică Bucureşti (SINSB) pichetează marţi sediul INS, între orele 10:00 şi 12:00, din cauza atitudinii conducerii instituţiei din ultima perioadă şi a factorilor politici decidenţi, a declarat pentru AGERPRES preşedintele Sindicatului, Dan Iliescu.

La manifestare participă, printre alţi lideri de sindicate, preşedintele Confederaţiei Naţionale Sindicale "Cartel Alfa", Bogdan Hossu.

"Este modalitatea la care am ajuns să ne manifestăm din cauza atitudinii conducerii INS din ultima perioadă de timp şi a factorilor politici decidenţi. Este o metodă de manifestare printr-o acţiune sindicală. Solicităm demisia pentru că nu mai există o încredere în actuala conducere a INS. Cel mai mic salariu al unui statistician debutant este salariul minim pe economie. Salariul pentru o funcţie de execuţie de nivel superior, deci la un maxim la care se poate ajunge, este în jur de 4.500 lei net", a menţionat Dan Iliescu.

El a precizat că nu poate exista un dialog cu conducerea INS, deoarece "una spun într-o săptămână şi altceva în săptămâna care urmează".

"În oameni de genul acesta cu siguranţă nu mai putem să avem încredere - şi am ales să avem un dialog doar în scris cu ei pentru că, altfel, uită ce îşi asumă. La protest am invitat şefii de partide şi pe domnul ministru al Muncii pentru că încă sperăm la un dialog constructiv. Am avut o discuţie la începutul lunii mai cu domnul ministru al Muncii, în care spunea că Institutul Naţional de Statistică ar trebui să vină cu ceva concret, în sensul de a arăta care este impactul bugetar pentru măsurile pe care noi le solicităm. Am comunicat conducerii INS aceste aspecte, se pare că au făcut nişte calculaţii. Nu ne-au pus la dispoziţie acele documente şi nici momentul când le-au transmis mai departe - şi discuţiile au rămas în zona respectivă. A fost doar o promisiune din partea domnului preşedinte prin care comunica colegilor mei, în faţă unei săli, unde erau aproximativ 250 de membri de sindicat, că lucrurile se vor rezolva la rectificarea bugetară, asta după ce timp de două săptămâni o mare parte dintre colegii mei au solicitat demisia la etajul dânsului. Practic, lucrurile s-au oprit la momentul în care domnul preşedinte şi-a asumat verbal faţă de membri de sindicat şi salariaţi, care nu sunt membri de sindicat, că lucrurile se vor rezolva sau că mare parte din ele se vor rezolva la rectificarea bugetară", a menţionat Dan Iliescu.

Totodată, preşedintele SINSB a precizat că, între timp, a aflat de la Ministerul de Finanţe şi de la Secretariatul General al Guvernului că nu se va rezolva nimic la rectificarea bugetară. "Deci, ori aceste discuţii nu au avut loc, ori au avut loc dar într-un alt sens faţă de cel pe care mi l-a comunicat domnul preşedinte al INS", a mai spus Dan Iliescu.