Dan Negru comentează IRONIC imigrarea masivă spre Germania: 'Mi-am amintit de Ion'

Realizatorul TV Dan Negru comentează ironic plecarea în masă a românilor înspre Germania, acolo unde restricțiile impuse din cauza coronavirusului au fost ridicate parțial pentru muncitorii sezonieri.

"I-am văzut pe pe cei 2000 de români care s-au înghesuit azi in aeroportul din Cluj ca să plece in Germania si mi-am aminitit de Ion.

Ion e un român care a ales și el Germania și înainte de a pleca a spus :

"Nu mai pot trăi aici. E prea grea duhoarea" .

A ales Berlinul.

A plecat cu toată familia, soție,copii.

A închiriat un apartament in cartierul Willmersdorf, și-a înscris copiii la o școala berlineză și a început să-și caute de lucru.

Ca orice emigrant.

După ani de zile, intr-o seară de vară

s-a retras in dormitor spunându-i soției că vrea să se culce mai devreme.

După câteva ore soția lui l-a găsit mort.

O moarte discretă, in Germania, departe de România despre care spunea că "duhnește".

Îl știți pe Ion!

"Prietenii" lui sunt branduri de țară: Trahanache, Agamiță Dandanache, Nae Cațavencu. Ion Luca Caragiale", scrie Dan Negru pe Facebook.