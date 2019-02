Dan Nistor: 'Din vară veţi vedea un Dinamo adevărat, un Dinamo mult mai puternic'

Fotbalistul dinamovist Dan Nistor a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că FC Dinamo are şanse foarte mici să ajungă în play-off-ul Ligii I, chiar dacă ar câştiga toate meciurile pe care le mai are în sezonul regulat. El a precizat că echipa intră în reconstrucţie şi din vară va arăta mult mai bine, scrie news.ro.

“Ne aşteaptă un meci foarte greu luni. Sperăm să câştigăm cele trei puncte. Nu va fi uşor, cei de la Iaşi vor veni cu dorinţa de victorie. Sperăm ca noi să obţinem cele trei puncte. Din punctul meu de vedere echipa este mult mai puternică decât anul trecut. Noi suntem ok, dar poziţia în clasament nu ne face cinste, nu face cinste acestui club. E normal ca lumea să ne critice, suntem pe locul 11. Sperăm să ieşim din această poziţie. Va fi foarte greu pentru noi să prindem play-off-ul chiar dacă vom câştiga toate meciurile. Cred că din acest an se va face reconstrucţia şi din vară veţi vedea un Dinamo adevărat, un Dinamo mult mai puternic. Va fi foarte greu. Chiar dacă vom câştiga toate meciurile am acumula 37 de puncte, dar după opinia mea cine va avea 39 de puncte va fi în play-off. Deci va fi imposibil practice”, a spus Nistor.

Citește și: ATENȚIE, IMAGINI ȘOCANTE Un fotbalist CADE ÎN CAP, la un meci din Italia, la doar 4 minute de la debutul partidei: Jocul a fost AMÂNAT

Dan Nistor a precizat că şi-ar dori să aibă şansa de a câştiga titlul cu Dinamo: “Îmi doresc din tot sufletul, de aceea am şi prelungit, am şi rămas… Pentru mine este o mândrie să fiu jucătorul lui Dinamo. Şi pentru alţii ar trebui să fie la fel”.

El consideră că fanii vor fi alături de echipă. “Sunt convins că vor fi suporterii alături de noi, nu trecem prin momente foarte frumoase, dar cred că vor fi alături de noi”, a afirmat Nistor.

FC Dinamo va întâlni, luni, pe teren propriu, de la ora 20.00, echipa CSM Politehnica Iaşi, în etapa a XXII-a a Ligii I.