Dan Nistor revoltat după înfrângerea în fața U Craiova: 'Arbitrul ne-a scos mingea din poartă clar!'

Dan Nistor a acuzat și el vehement arbitrajul, după înfrângerea suferită în fața Craiovei, scor 1-4. Jucătorul echipei Dinamo a precizat că golul anulat din meciul cu oltenii nu este singura greșeală pe care au făcut-o arbitrii la adresa "alb-roșilor", potrivit Mediafax.

"Scor prea dur, am avut 1-0! Arbitrul ne-a scos mingea din poartă clar! S-a văzut, nici vorbă de ofsaid, nu se poate aşa ceva! Nu ai voie la un asemenea nivel să faci astfel de greşeli. Eu cred că sunt voite asemenea greşeli! E imposibil să faci aşa ceva, e inadmisibil!

Sunt prea mari greşelile împotriva noastră, mult prea mari! La meciul cu Mediaş, golul lui Mrzlijak perfect valabil, anulat deşi era cu doi metri în spate. Nu se poate! Altfel se juca la 1-0 pentru noi!

Nu am făcut un meci slab, altfel era dacă aveam 1-0, într-adevăr am făcut greşeli mari, dar am avut ocazie prin Pero la 2-0, prin Puljic la 3-1, poate făceam 3-2, apoi ne-a prins pe contră", a spus Dan Nistor, după meciul cu Universitatea Craiova.