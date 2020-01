Dan Nistor, Universitatea Craiova: Avem o echipă mult peste media campionatului

Dan Nistor, fostul căpitan al ”câinilor roșii”, a declarat, miercuri, că Universitatea Craiova este mult peste media echipelor din Liga 1. Nistor consideră că Universitatea Craiova are șanse reale la câștigarea titlului, anunță MEDIAFAX.

”Avem o echipă mult peste media campionatului, din ce am văzut în această perioadă de pregătire, şi sper să nu mă înşel”, a declarat Dan Nistor, la Telekom Sport.

Citește și: #Rezist, solicitare către Klaus Iohannis: Vă transmitem această scrisoare pentru a vă semnala o mare nedreptate pe care Guvernul României o face .

Despre faptul că echipa din Bănie nu este menționată printre favoritele la câștigarea campionatului, Nistor spune că nu este deranjat. Fostul dinamovist consideră că Universitatea Craiova are șanse reale la câștigarea titlului: ”E mai bine să creadă ei aşa şi să le luăm noi faţa, să venim din spate şi să le luăm faţa”.

Nistor a prefațat și partida cu Gaz Metan Mediaș, din etapa 23 din Liga 1: ”Va fi un meci important, un meci greu. Gaz Metan e o echipă bună, cu un antrenor bun, pe care-l cunosc. Îmi doresc foarte mult să câştigăm, pentru că am auzit că o să vină foarte multă lume şi sper să ne încurajeze şi să ne ducă spre victorie. Ştiu că e un antrenor foarte bun, pentru că am lucrat cu dânsul la Târgu Jiu şi am făcut lucruri destul de frumoase acolo şi va fi un meci greu. Sper, cu ajutorul publicului, să câştigăm acest meci”.

Citește și: O nouă lovitură încasată în plin de Liviu Dragnea

Partida dintre Universitatea Craiova și Gaz Metan Mediaș, din etapa 23 a Ligii 1, se joacă vineri, începând cu orele 20:00.