Dan Petrescu a fost deranjat că nu a fost ales antrenorul anului la Gala Fotbalului Românesc

Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a lăsat să se înţeleagă că a fost deranjat de faptul că nu a "ieşit" antrenorul anului la Gala Fotbalului Românesc.

Întrebat despre Gala Fotbalului Românesc şi de faptul că suporterii CFR-ului voiau ca el să fie desemnat antrenorul anului, Petrescu a răspuns: "Cine a fost ales antrenorul anului? (n.r. - după răspunsul reporterului: Răzvan Lucescu) Când? Da? N-am ştiut asta. Mie mi s-a spus altceva. Eu am primit alt... dar nu de la gala federaţiei (n.r. - gala a fost organizată de Clubul Sportiv al Jurnaliştilor). De la gale diferite am primit... Fiecare alege pe cine vrea, nu pot să fiu eu supărat. Dacă suporterii lui CFR au făcut asta, e foarte bine, pentru că sunt antrenorul lor. Dar nu pot să decid eu cine... Eu mi-am spus părerea, am primit de la Gsp un talon, am scris părerea mea. Fiecare are părerea lui şi nu am de ce să fiu supărat. Eu am un cuvânt de spus la CFR, în fotbalul românesc au alţii. (n.r. - întrebat despre Puşcaş, desemnat cel mai bun jucător al anului) Depinde cine a decis şi cum a decis. Sunt gale şi gale, fiecare decide ce vrea. O să mai fie vreo trei d-astea, gale. Şi anul trecut m-a sunat cineva de la gala nu ştiu care a fotbalului românesc şi am luat antrenorul anului. Alţii au luat cu altcineva. Fiecare decide ce vrea, nu pot să spun dacă merită Puşcaş sau nu. Dar Puşcaş este un jucător bun, problema e că România nu prea a avut rezultate anul trecut ca să fie aşa bătaie mare pe jucătorii români, să zici care merită sau nu merită", a declarat Petrescu, într-o conferinţă de presă.

Dan Petrescu nu îl consideră pe Omrani cel mai bun jucător străin din România, nici pe George Puşcaş cel mai bun fotbalist român: "În voturile mele, Ciprian Deac a fost ales fotbalistul anului şi Omrani al patrulea, cred, la străinul anului, sau al treilea. Au fost alţii înaintea lui, toţi de la CFR, toţi străinii de la CFR au fost aleşi în votul meu, dacă vreţi să vă spun. Gândiţi-vă şi voi, nu vreau să vi-i spun. Sunt jucători titulari la CFR Cluj la meciurile din cupele europene. (n.r. - despre Balonul de Aur) E foarte greu de ales tot timpul jucătorul anului, antrenorul anului, pentru că nu antrenorul care ia campionatul e cel mai bun din lume şi nici jucătorul care dă cele mai multe goluri nu e cel mai bun. E foarte greu de ales, trebuie să faci o balanţă în ceea ce există. Şi la antrenor... dacă iese unul pe locul 5 nu înseamnă că nu e bun antrenorul, depinde ce jucători a avut la dispozţie. La fel şi Messi, mie mi se pare cel mai bun jucător din lume de când joacă, dar asta nu înseamnă că el trebuie să ia mereu, an de an. Părerea mea, cel mai bun jucător din lume este Messi, chiar dacă poate meritau şi Van Dijk sau Ronaldo."

George Puşcaş a fost desemnat, luni, în cadrul Galei Fotbalului Românesc, organizată de Clubul Sportiv al Jurnaliştilor, fotbalistului anului 2019, iar Răzvan Lucescu a primit premiul pentru cel mai bun antrenor.

Răzvan Lucescu a fost declarat câştigătorul premiului pentru cel mai bun antrenor, pentru care au mai fost nominalizaţi Mirel Rădoi şi Dan Petrescu.

În cadrul aceluiaşi eveniment, atacantul CFR-ului Billel Omrani a fost desemnat cel mai bun jucător străin din Liga I.