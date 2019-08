Dan Petrescu, antrenor CFR Cluj, despre posibila ofertă venită din Anglia: 'În acest moment sunt bine, sunt la clubul la care îmi doresc să fiu'

Dan Petrescu a vorbit despre posibila ofertă venită din Anglia, odată cu parcursul foarte bun din acest sezon. Presa din Anglia a anunțat că antrenorul lui CFR Cluj ar fi dorit de echipa din liga a doua engleză Huddersfield, însă tehnicianul spune că nu a existat nimic concret, anunță MEDIAFAX.

Fostul internaţional român susţine că e un antrenor căutat şi că a avut în permanenţă oferte în trecut: „Mereu sunt telefoane, mă întreabă «Vrei acolo, vrei acolo»? Aşa a fost toată cariera, nu numai în acest an. Şi în primul an la CFR, şi când eram în China am avut oferte. În Rusia, eram la Dinamo, mă voia Zenit. În China, eram la Suning, mă voia Guangzhou. Mereu am avut oferte foarte bune. În acest moment sunt bine, sunt la clubul la care îmi doresc să fiu. E clar că o ofertă din Anglia e o ofertă din Anglia, dar nu a fost nimic concret.

Dacă vor veni, acum nu cred că e momentul pentru mine. E momentul să mă concentrez la cupele europene şi la campionat, cel puţin până în iarnă. Nu vreau să mint, să vină ofertă din Premier League şi să nu pot să refuz. M-au sunat mai mulţi să mă întrebe de Huddersfield. Am zis că, pentru moment, sunt bine unde sunt. Nu aş vrea să plec de aici”, a declarat Dan Petrescu, vineri, în cadrul unei conferinţe de presă.