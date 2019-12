Dan Petrescu, antrenor CFR Cluj, despre ultimele rezultate: 'Dacă nu jucam în Europa, aveam 10 puncte în plus în campionat'

CFR Cluj nu trece prin cel mai bun moment. Campioana României a câștigat doar două dintre ultimele cinci meciuri jucate în toate competițiile, iar tehnicianul ardelenilor a vorbit despre principalul motiv din cauza căruia jucătorii săi nu au cele mai bune rezultate, anunță MEDIAFAX.

CFR Cluj este în continuare pe primul loc în clasamentul Ligii 1, dar în etapa trecută a remizat, 1-1, cu FC Hermannstadt, iar Astra a câștigat, scor 1-0 cu Gaz Metan Mediaș, și s-a apropiat la o lungime de echipa din Gruia. CFR are 35 de puncte, în timp ce giurgiuvenii au 34. Viitorul este pe trei cu 32 de puncte.

"Este un campionat foarte echilibrat. Sunt convins 100%, chiar dacă mulţi o să mă critice, că dacă noi nu jucam în cupele europene aşa multe meciuri, aveam cel puţin 10 puncte în plus. Şi am fi fost detaşaţi în momentul ăsta. Dar programul ăsta imposibil, infernal, ne face să nu avem punctele pe care mi le doream eu. Să pierdem deja trei meciuri, care înainte, oriunde am antrenat în România, trei meciuri pierdeam într-un an", a declarat Dan Petrescu, marţi, 3 decembrie, la conferinţa de presă dinaintea meciului CFR Cluj-Sepsi, care va fi miercuri, 4 decembrie, de la ora 18:00.

În Europa League, CFR e pe locul doi în clasamentul grupei E, cu 9 puncte, şi mai are nevoie de un singur punct pentru a obţine biletele calificării în primăvara europeană. Pe campioana României o așteaptă ultimul meci din faza grupelor, partidă care se va juca acasă, în fața scoțienilor de la Celtic Glasgow, care va fi joi, 12 decembrie, de la ora 19:55.