Dan Petrescu (CFR Cluj), după egalul cu UTA: 'Nu am ce să le reproşez, chiar dacă am făcut 0-0'

Antrenorul Dan Petrescu a declarat că nu este supărat pe jucătorii săi după a patra remiză la rând înregistrată în Liga I, marţi, în jocul cu UTA Arad.

"Măcar nu am mai fost egalaţi în ultimul minut. Avem două lucruri pozitive, că nu am luat gol şi că nu am fost egalaţi pe final. Au dat tot ce au avut mai bun jucătorii. S-a nimerit să fie Deac cel mai bun de la noi şi i-am zis că nu sunt supărat că a ratat cu poarta goală. Dacă nu alergi şi nu te implici, atunci sunt supărat. Îmi pare rău de Bordeianu, dar a trebuit să risc şi să joc cu doi atacanţi. Când ai 5 ocazii mari, trebuie să câştigi meciul. În tur, am câştigat la ei fără să avem ocazii mari, dar acum s-a întors. Ştiţi că după 0-0 eu nu sunt supărat, dar în acest context, mă deranjează. Nu am avut timp să pregătim acest deloc, dar ne gândim la meciul cu Mediaş, care a bătut-o pe UTA, deci vă daţi seama ce greu o să ne fie şi acolo.

Îmi pare rău pentru Neguţ, a avut două ocazii rarisime, ar fi fost un debut ca titular frumos. Nu am ce să le reproşez, chiar dacă am făcut 0-0. Avem nevoie de o victorie etapa viitoare, iar după o să avem un ciclu săptămânal. Mi-a plăcut Roger, poate vine acuma, poate vine la vară. Şi Braun putea să vină acum, dar urmează să vedem ce discut cu cei din conducere zilele următoare", a spus Dan Petrescu, potrivit digisport.ro, relatează News.ro.

La rândul său, tehnicianul echipei UTA, Ionuţ Badea, a recunoscut că formaţia lui a ţintit o remiză, miercuri.

"Am avut un ritm nu foarte înalt de joc, din cauza timpului de recuperare, dar ambele echipe au fost în aceeaşi situaţie. Speram măcar într-un egal, lucru care s-a şi adeverit, pentru că atunci când nu poţi câştiga o partidă măcar nu o pierzi. Gândurile noastre au fost puse astăzi mai mult pe ce vom face în teren şi mai puţin pe victorie. Am gândit că victoria poate să vină în urma a ceea ce vom face în teren. A fost destul de echilibrat, au fost şi momente în care CFR-ul a presat, era pe undeva normal. Au fost suţinuţi un pic de central să fie mai aproape de poarta noastră, mai ales pe final, dar echipa a răspuns bine din punctul ăsta de vedere şi jucătorii care au intrat şi-au adus aportul. Faptul că nu am primit gol în două meciuri consecutive este o bază pe care putem să construim. Există şi principii ofensive la mijloc, principii care ne-au pus în anumite situaţii de a marca, astăzi. Per ansamblu, pot să spun că lucrurile au funcţionat bine şi mă aştept să creştem în continuare", a declarat Badea, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

CFR Cluj a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, marţi, pe teren propriu, cu UTA, în etapa a XXV-a a Ligii 1 Casa Pariurilor. Aceasta a fost a patra remiză consecutivă înregistrată de campioana României în Liga 1.