Dan Petrescu, CFR Cluj: În niciun caz nu ne-am permite un jucător ca Stanciu, nici pe Budescu cred

Dan Petrescu a avut o întâlnire cu oficialii echipei, în care şi-a spus doleanţele în privinţa listei de transferuri pentru sezonul viitor. Tehnicianul susţine că îşi doreşte să-i prelungească înţelegerea lui Kevin Boli şi alţi şase fotbalişti, conform Mediafax.

Dan Petrescu ar dori cel puţin şase jucători noi şi a nominalizat posturile pe care vrea să transfere: “Au fost şedinţe, mi-am exprimat dorinţa să mai aducem ceva jucători. Va fi greu fără bani, dar şi cu bani ar fi greu să aducem jucători peste ce avem. Trebuie să aducem un fundaş dreapta. Sper din tot sufletul să prelungim împrumutul lui Boli. Ar mai trebui doi sau trei mijlocaşi şi doi sau trei jucători de atac. Cam 6 jucători, plus doi jucători de valoare under 21, care au jucat sau care sunt jucători la echipa naţională. Sunt şi jucători străini şi români şi din Liga 1 şi din afară. Eu ştiu ce vreau. Mi-aş dori 22 de jucători de valoare, pentru că aş vrea să am o echipă în Europa şi una în campionat”, a spus Petrescu

Deşi ar însemna două întăriri considerabile pentru meciurile din preliminariile Ligii Campionilor, "Bursucul" nu se gândeşte la Nicolae Stanciu sau Constantin Budescu, jucători ce ar putea deveni liberi de contract: “În niciun caz nu ne-am permite un jucător ca Stanciu, nici pe Budescu cred. N-am vorbit niciodată despre el”.

Dan Petrescu a vorbit şi despre eşecul transferului lui Julio Baptista, în perioada în care el era plecat în China. ”Dacă Baptista era antrenat de mine, eu îmi luam toată responsabilitatea. Un antrenor trebuie să decidă transferurile, pentru că el este responsabil de rezultate”, a mai spus Petrescu.